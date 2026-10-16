IBA et Framatome créent une coentreprise dans la médecine nucléaire

Le groupe belge IBA ( 1,36%, à 16,42 euros), spécialiste des accélérateurs de particules, et le français Framatome ont annoncé la création d'une coentreprise baptisée Ekalia, destinée à développer un réseau international de sites industriels de production d'astate-211, un radioisotope prometteur dans le traitement ciblé du cancer.

Détenue conjointement par les deux partenaires, Ekalia associera les technologies de cyclotrons et de production d'isotopes d'IBA à l'expertise industrielle nucléaire de Framatome. L'objectif est de déployer progressivement des installations de production en Europe et en Amérique du Nord, à proximité des clients.

Le premier site de production est prévu à Nantes, avec une mise en service attendue en 2028. Un deuxième site pilote devrait ensuite voir le jour aux Etats-Unis, avant un déploiement plus large sur les deux continents.

L'astate-211 est un radioisotope émetteur de particules alpha capable de délivrer des radiations très concentrées sur une courte distance. Il pourrait ainsi permettre de détruire les cellules cancéreuses tout en limitant l'exposition des tissus sains.

Cette alliance s'appuie sur les avancées des deux groupes dans la médecine nucléaire. IBA a notamment lancé récemment son cyclotron Cyclone iKure, dédié à la production industrielle d'astate-211, tandis que Framatome dispose d'une expertise dans la production de lutécium-177, un radioisotope utilisé dans les thérapies ciblées contre le cancer de la prostate.

L'avis de KBC Securities

Pour la banque belge, cette création marque une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux après la signature d'un protocole d'accord (MoU) début 2025 pour faire progresser la production industrielle d'At-211. En combinant la technologie d'accélérateurs d'IBA avec l'expertise nucléaire de Framatome, la coentreprise renforce la position d'IBA sur le marché prometteur des radiopharmaceutiques.

Au-delà de son exposition à l'Actinium 225 (Ac-225) via PanTera, l'At-211 représente un autre émetteur alpha très prometteur. Avec le contrat majeur de cyclotron décroché cette semaine et les premiers résultats positifs de Phase III pour un médicament à base d'Ac-225 (RYZ 101), cette annonce soutient le scénario d'investissement centré sur l'exposition croissante d'IBA au secteur des radiopharmaceutiques.

La recommandation de KBC Securities est toujours à l'achat, avec une cible de cours de 20 euros.