IBA accélère dans la médecine nucléaire avec un accord aux Etats-Unis et une innovation

(Zonebourse.com) - Le spécialiste belge des accélérateurs de particules IBA (Ion Beam Applications) passe à l'offensive dans le secteur de la médecine nucléaire et des radiopharmaceutiques à travers deux annonces majeures.

Ekalia, la joint-venture associant l'expertise d'IBA au savoir-faire industriel de Framatome, a conclu un accord de collaboration avec Telix Pharmaceuticals. Cette alliance vise à accélérer la production d'astate-211 (At-211) sur le sol américain, un radio-isotope émetteur de particules alpha prometteur contre le cancer, dont l'adoption globale souffre d'un manque de capacités de production.

Après la planification d'un premier site en France, Ekalia déploiera sa première unité américaine au sein du site RLS (réseau radiopharmaceutique de Telix) de Trevose, en Pennsylvanie, avec un potentiel d'extension à l'ensemble du réseau RLS. Dans le cadre de cet accord, Telix sécurisera un accès à une partie de la capacité de production d'astate-211 pour développer son portefeuille de thérapies alpha.

Lancement du Neptis Perform Duo

En parallèle, IBA a dévoilé lors d'un congrès le Neptis Perform Duo, un synthétiseur automatisé combinant sur un seul module les étapes de développement et de fabrication de nouveaux traceurs.

Ce système permet d'utiliser des composants réutilisables plus de 30 fois lors de la phase d'essais pour réduire le coût des consommables, avant de passer directement à la production de routine avec des cassettes à usage unique identiques à celles de Neptis Perform (notamment utilisées pour le fluorodésoxyglucose (FDG)).

Il s'agit du premier produit lancé par ORA depuis son rachat par IBA en décembre 2025. En intégrant l'expertise d'ORA (plus de 600 sites équipés) à ses quatre décennies d'expérience dans les cyclotrons, IBA renforce son positionnement de partenaire unique pour les producteurs et sous-traitants de radiopharmaceutiques, de l'isotope jusqu'au produit final.

L'avis de KBC Securities

Pour la banque belge, cette annonce intervient peu après l'officialisation, la semaine dernière, de la création d'Ekalia. A cette occasion, le groupe avait évoqué son intention d'implanter un deuxième site pilote outre-Atlantique, faisant probablement référence à la collaboration avec Telix.

Ekalia développe déjà son premier site de production à Nantes, dont la construction devrait débuter début 2027, pour une mise en service prévue en 2028. Un investissement d'environ 30 millions d'euros est envisagé pour ce site, IBA apportant l'essentiel de sa participation au capital sous forme d'apport en nature, grâce à un système Cyclone iKure.

Pour les analystes, bien que l'At-211 soit considéré comme l'un des émetteurs alpha les plus prometteurs, aux côtés de l'actinium-225 (Ac-225), le marché demeure à un stade précoce, la plupart des traitements reposant sur l'At-211 étant encore en phase I des essais cliniques. La demande commerciale reste donc encore relativement lointaine.

Néanmoins, la mise en place précoce de capacités de production devrait permettre à Ekalia de soutenir le développement clinique, de contribuer à la standardisation des produits et d'augmenter progressivement ses capacités à mesure que les différentes étapes cliniques, réglementaires et opérationnelles seront franchies.

La recommandation reste à acheter sur le titre IBA, avec une cible de cours de 20 euros.

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