Ian Tyler nommé président du conseil d'administration de bp

bp a officialisé ce matin la nomination de Ian Tyler au poste de président du conseil d'administration. Il prend ses fonctions immédiatement. Cette décision de la compagnie pétrolière britannique fait suite à une longue recherche de candidats internes et externes.

Rejoignant le conseil d'administration de bp en tant qu'administrateur indépendant en avril 2025, Ian Tyler avait été nommé président par intérim le 26 mai dernier.

Au cours de sa carrière, il a travaillé avec plus de 15 directeurs généraux dans des entreprises cotées et privées. Ses expériences couvrent les secteurs du pétrole, du gaz, des ressources naturelles et de l'ingénierie. Il est actuellement président de Grafton Group plc et administrateur référent chez Anglo American plc. Il a également présidé Cairn Energy plc et siégé au conseil d'administration de BAE Systems plc.

"Je vais faire évoluer le conseil pour mieux soutenir nos priorités stratégiques et créer de la valeur sur le long terme. Je m'engage à maintenir un dialogue régulier avec nos actionnaires et à aider l'équipe dirigeante à obtenir les résultats attendus", a déclaré Ian Tyler.

bp annonce également que Dame Amanda Blanc ne sollicitera pas de nouveau mandat lors de l'assemblée générale de 2027. Elle quittera le conseil dès qu'un successeur aura été nommé à son poste d'administratrice référente.