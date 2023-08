Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG: un analyste passe à l'achat, le titre surperforme information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 11:47









(CercleFinance.com) - L'action IAG progresse lundi matin à la Bourse de Londres suite au relèvement de la recommandation d'AlphaValue, qui salue le redécollage opéré par l'activité du transporteur aérien.



Le titre progressait de 0,5% en milieu de matinée alors que l'indice britannique FTSE 100 avançait de 0,4% dans le même temps. L'indice sectoriel STOXX Europe 600 Travel & Leisure avance quant à lui de 0,2%.



AlphaValue a indiqué avoir relevé sa recommandation sur la valeur à 'achat' contre 'alléger' jusqu'à présent, avec un objectif de cours maintenu à 259 pence.



Dans sa note, le bureau d'études explique avoir fortement revu à la hausse ses prévisions de résultats sur le groupe pour 2023 afin de tenir compte de ses dernières performances, jugées très supérieures aux attentes, et de ses perspectives de réservations favorables pour le reste de l'exercice.



D'après le cabinet de recherche, la solidité de la demande émanant des passagers et la vigueur de ses tarifs font plus que compenser la contraction de l'activité cargo ainsi que l'effet de 'normalisation' de l'activité suite à la pandémie de Covid.





