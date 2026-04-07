IAG's Iberia reprend son service au Venezuela avec quatre vols hebdomadaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne espagnole Iberia, une unité de International Consolidated Airlines Group (IAG) ICAG.L , a repris ses vols entre Madrid et Caracas, mettant fin à une suspension qui avait commencé en novembre alors que les tensions entre les États-Unis et le Venezuela s'intensifiaient.

Un porte-parole de la compagnie a déclaré mardi que la compagnie aérienne assurerait quatre vols hebdomadaires, soit un de moins qu'avant la suspension.

Les transporteurs espagnols Air Europa et Plus Ultra ont repris leurs vols vers le Venezuela en février et début mars, respectivement.

Iberia fait partie des compagnies aériennes qui ont interrompu leurs vols à destination et en provenance du pays après que l'administration fédérale américaine de l'aviation a mis en garde contre une "situation potentiellement dangereuse" pour l'aviation civile en raison de risques militaires et politiques accrus.

À la suite de l'opération américaine au cours de laquelle le président vénézuélien Nicolas Maduro a été capturé le 3 janvier et transféré à New York pour répondre à des accusations de trafic de drogue, Washington a commencé à travailler à la réouverture de l'espace aérien vénézuélien et à la levée des restrictions affectant les compagnies aériennes internationales.