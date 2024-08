IAG renonce à racheter Air Europa en raison de la "réglementation" européenne

Le groupe IAG, maison mère de British Airways et d'Iberia, a renoncé, pour la deuxième fois, à racheter la compagnie aérienne espagnole Air Europa, en raison du "contexte réglementaire" européen, un retrait qui va lui coûter 50 millions d'indemnisation.

( AFP / DANIEL LEAL )

"International Airlines Group (IAG) annonce aujourd'hui sa décision de mettre fin à l'accord" dans lequel il "s'était engagé à acquérir les 80% restants du capital social émis d'Air Europa, a indiqué jeudi le groupe dans un communiqué transmis par le gendarme boursier espagnol.

"Le conseil d'administration a estimé que, dans le contexte réglementaire actuel, la poursuite de l'opération ne serait pas bénéfique pour les actionnaires", continue IAG qui précise qu'il versera 50 millions d'euros d'indemnisation à Globalia, le groupe espagnol propriétaire d'Air Europa, en compensation de cette résiliation.

"Nous pensons que c'est la meilleure décision pour protéger les intérêts de nos actionnaires. IAG reste attaché à sa stratégie, qui comprend une concurrence efficace depuis son hub de Madrid, une stratégie qui donne des résultats positifs", a commenté Luis Gallego, patron d'IAG.

IAG avait annoncé cette acquisition dès 2019, avec l'idée de renforcer ses liaisons vers l'Amérique latine et faire de Madrid l'un des principaux hubs européens.

Le projet avait été mis à mal par la pandémie de Covid-19, qui avait conduit IAG à diviser par deux son offre initiale, puis par les réticences de la Commission européenne, inquiète d'une réduction de la concurrence sur le marché espagnol.

Mais en février 2023, IAG avait annoncé l'acquisition d'Air Europa pour 500 millions d'euros auprès de la société espagnole Globalia, quelques mois après la conversion en actions de 20% d'un prêt de 100 millions d'euros à Globalia. Il ne lui restait plus qu'à acquérir désormais les 80% restants pour 400 millions d'euros.

La marque Air Europa devait être conservée, sous la gestion d'Iberia, mais l'opération était soumise au feu des autorités européennes.

- Enquête de Bruxelles -

En janvier, Bruxelles avait ouvert une enquête sur ce projet de rachat, redoutant que l'opération ne réduise la concurrence sur plusieurs liaisons.

La Commission européenne s'alarmait des conditions de concurrence sur les liaisons intérieures espagnoles, particulièrement entre la péninsule et les îles Baléares et les Canaries, sur les liaisons entre Madrid et certaines des principales villes européennes, ainsi qu'avec Israël et le Maroc.

Les liaisons long-courriers entre Madrid et l'Amérique du Nord et l'Amérique latine étaient également concernées.

C'est donc à cette enquête que se réfère IAG lorsqu'il évoque le "contexte réglementaire", même s'il a précisé qu'il maintenait sa participation minoritaire de 20% dans Air Europa.

Le groupe britannique avait bien tenté la négociation en se disant en avril prêt à céder à la concurrence 40% des liaisons assurées par cette société afin d'obtenir le feu vert de Bruxelles à cette acquisition.

"Nous garantissons qu'après la clôture de cette transaction, il n'y aura pas une seule liaison où Iberia et Air Europa opéreront de façon exclusive: il y aura toujours un concurrent", avait assuré à l'époque Luis Gallego.

IAG, qui contrôle aussi la compagnie irlandaise Aer Lingus, est le troisième groupe aérien en Europe derrière Ryanair et Lufthansa. Air Europa est quant à elle la troisième compagnie ayant la plus forte présence en Espagne, après IAG et Ryanair.

Air Europa dispose actuellement d'une flotte de 50 appareils. Elle effectue non seulement des vols intérieurs espagnols, mais aussi des liaisons européennes et long-courriers vers l'Amérique latine et les Caraïbes. Elle a transporté 10 millions de passagers en 2022.

IAG a avancé à l'occasion de cette annonce la publication de ses résultats semestriels, initialement prévue vendredi.

Le groupe aérien a dévoilé un chiffre d'affaires en augmentation de 8% à 14,7 milliards d'euros mais un bénéfice net part du groupe en repli de 1,7% à 905 millions d'euros, grevé par des coûts financiers et impôts plus importants qu'un an plus tôt et par un effet de change négatif.

“Nous continuons à voir une forte demande de voyages (...) en Atlantique nord, Amérique latine et au sein de l'Europe" a commenté le directeur général Luis Gallego, qui qualifie de "bonne performance" les résultats du premier semestre.

“Nous sommes heureux d'annoncer le retour au versement d'un dividende, ce qui reflète notre confiance dans l'entreprise", et ce pour la première fois depuis la pandémie qui avait durement heurté le secteur aérien, conclut M. Gallego.