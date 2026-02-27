Le logo d'IAG

IAG, le propriétaire ‌de British Airways, a fait état vendredi d'un ​bénéfice annuel en hausse de 3,5% et au-dessus des prévisions grâce à la baisse des coûts du ​carburant et à la résilience de ses principales liaisons transatlantiques, en ​particulier pour ses services haut ⁠de gamme.

Le groupe a affiché un bénéfice ‌d'exploitation avant éléments exceptionnels de 5,02 milliards d'euros, tandis que les analystes interrogés par ​LSEG tablaient en ‌moyenne sur 4,97 milliards d'euros.

Les compagnies aériennes ⁠européennes ont profité d'une forte demande pour les services haut de gamme sur l'Atlantique Nord, un moteur ⁠de profit ‌essentiel, même si les tarifs économiques vendus ⁠aux États-Unis ont baissé. Cela reflète une ‌tendance à l'échelle du secteur, dans laquelle ⁠les voyageurs aisés continuent de dépenser.

Dans le ⁠même temps, les ‌voyageurs sensibles aux prix se retirent en raison ​de l'incertitude liée aux ‌droits de douane et de l'évolution de la demande américaine.

Jeudi, IAG a ​annoncé que 1,5 milliard d'euros de trésorerie excédentaire seront reversés à ses actionnaires au ⁠cours des 12 prochains mois, en commençant par un rachat d'actions de 500 millions d'euros qui sera achevé d'ici la fin mai 2026.

(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)