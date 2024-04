Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IAG: Bruxelles envoie sa liste de griefs sur Air Europa information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 11:44









(CercleFinance.com) - IAG recule en Bourse ce lundi alors que Bruxelles a envoyé au transporteur aérien une liste de griefs concernant son projet d'acquisition de la compagnie espagnole Air Europa.



La Commission européenne redoute en effet que l'opération restreigne la concurrence sur le marché du trafic passagers, en particulier pour les liaisons à l'intérieur, à destination et au départ de l'Espagne.



L'exécutif européen craint dans ce contexte que les clients ne soient confrontés à une hausse des prix et/ou à une baisse de la qualité des services après le rapprochement.



Au niveau notamment des liaisons court-courriers reliant l'Espagne à des pays d'Europe et du Moyen-Orient, IAG et Air Europa pourraient se trouver en situation de concurrence directe, explique Bruxelles.



Problème, ajoute l'UE, la concurrence sur ces liaisons est limitée et provient principalement de transporteurs à bas coûts, tels que Ryanair, qui, dans de nombreux cas, opèrent à partir d'aéroports plus éloignés.



La Commission avait ouvert une enquête approfondie sur l'opération en début d'année, avant de juger que les concessions proposées par IAG et Air Europa n'étaient pas suffisantes.



Cette nouvelle liste pourrait obliger les deux groupes à proposer de nouvelles concessions, afin de résoudre les problèmes soulevés par la Commission.



En attendant, l'action IAG se repliait d'environ 0,1% lundi à la Bourse de Londres.





