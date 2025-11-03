 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
52 411,34
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IAC en baisse après avoir manqué les estimations de revenus trimestriels
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 22:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de la société de médias et d'Internet IAC IAC.O chutent de 13,7 % à 28,10 $ après la cloche

** IAC rapporte des revenus de 589,8 millions de dollars au troisième trimestre, en baisse de 8%, en dessous des estimations de 601,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'unité de recherche de la société a enregistré une baisse de 41% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

** IAC prévoit maintenant un Ebitda annuel ajusté entre 234 et 258 millions de dollars, contre une prévision antérieure de 247 à 285 millions de dollars

** L'action a chuté de 8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

IAC
32,5600 USD NASDAQ +1,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank