IAC en baisse après avoir manqué les estimations de revenus trimestriels

3 novembre - ** Les actions de la société de médias et d'Internet IAC IAC.O chutent de 13,7 % à 28,10 $ après la cloche

** IAC rapporte des revenus de 589,8 millions de dollars au troisième trimestre, en baisse de 8%, en dessous des estimations de 601,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'unité de recherche de la société a enregistré une baisse de 41% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

** IAC prévoit maintenant un Ebitda annuel ajusté entre 234 et 258 millions de dollars, contre une prévision antérieure de 247 à 285 millions de dollars

** L'action a chuté de 8 % depuis le début de l'année