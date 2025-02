IA: Veolia s'associe à Mistral pour optimiser les performances de ses usines

( AFP / ERIC PIERMONT )

Veolia a noué un partenariat avec la start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) générative Mistral AI, espérant ainsi améliorer les performances de plusieurs centaines de ses usines, a annoncé mercredi le géant des services à l'environnement.

Ce "partenariat stratégique" vise à "transformer la gestion et le suivi des sites industriels pour la gestion de l'eau, le recyclage des déchets et la production locale d'énergie", a expliqué Veolia dans un communiqué, à quelques jours d'un sommet sur l'intelligence artificielle organisé à Paris, les 10 et 11 février.

"Concrètement, ça va permettre à nos techniciens de parler à leurs usines et donc de gagner beaucoup de temps et d'efficacité", a déclaré la directrice générale de Veolia, Estelle Brachlianoff, lors d'un entretien à l'AFP.

Elle prend l'exemple d'un technicien de maintenance employé dans une usine d'incinération de déchets du groupe, et dont la turbine aurait "un petit coup de moins bien" et produirait moins d'électricité.

A l'aide d'un téléphone portable, il pourra alors "demander directement" à son usine ce qui ne va pas, "et là, l'IA va aller regarder les données historiques et les données temps réel" pour établir un diagnostic, a expliqué Mme Brachlianoff.

Elle espère réduire ainsi à "quelques heures" la résolution d'un problème géré habituellement en "quelques jours", en comptant le diagnostic, la réparation, la commande de la pièce et l'administratif.

Le groupe teste déjà cette solution dans "sept usines (...) en France, en Grande-Bretagne et en dehors d'Europe": "on veut en faire plusieurs dizaines d'ici la fin de l'année et à terme, c'est 30% au moins de nos techniciens de maintenance qui auront le téléphone portable avec l'outil", soit "plusieurs centaines" d'usines, a déclaré Mme Brachlianoff à l'AFP.

Veolia n'a pas communiqué de montant précis, mais Mme Brachlianoff évoque "des contrats qui se comptent en millions d'euros", "évolutifs" selon les usines. Elle espère produire ainsi "plus d'électricité" et "moins de CO2", tout en consommant "moins de mètres cubes d'eau".