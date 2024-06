IA, production de munitions, radios logicielles... Thales multiplie les accords

(AOF) - A l'occasion du salon mondial de la défense et de la sécurité Eurosatory, Thales (+1,1% à 151,95 euros) a officialisé plusieurs accords ce lundi. Le spécialiste des technologies de défense a signé avec le CEA un nouveau partenariat dans le domaine de l'intelligence artificielle générative d'une durée initiale de 3 ans et renouvelable. Le CEA apportera ainsi son savoir-faire dans les IA génératives multimodales (fondées sur les textes, les images, l'audio, les signaux électromagnétiques, les données structurées…).

L'IA générative pourra être développée à des fins d'accélération des boucles de commandement OODA (Observe, Orient, Decide, Act) et mise en œuvre sur l'ensemble de la chaîne de décision critique : détection et collecte des données ; transmission et stockage de données ; traitement des données et prises de décision.

Elle " jouera le rôle d'un assistant intelligent de confiance pour les utilisateurs (...) dans le but de faciliter et d'accélérer la prise de décision humaine et le tempo des opérations ".

En outre, Thales va quadrupler sa capacité de production de munitions sur son site de La Ferté Saint Aubin pour répondre aux besoins de l'Armée de Terre. Le Service Interarmées des Munitions a passé une nouvelle commande de plusieurs dizaines de milliers de munitions de 120mm rayée. Grâce à ce contrat, la production annuelle du site passera de 20 000 munitions en 2023 à plus de 80 000 par an d'ici 2026.

Le groupe de défense fournira aussi plus de 6 000 radios logicielles aux forces de défense irlandaises. Outre les équipements radio, le contrat comprend également la fourniture de services digitaux permettant d'assurer la maintenance de l'ensemble des équipements livrés.

Enfin, les forces aériennes brésiliennes se dotent de 2 radars de surveillance aérienne Ground Master 200 Multi Mission de Thales. Il " couvre la totalité du spectre des menaces, des mini drones jusqu‘aux aéronefs plus agiles, à plus longue portée ", a expliqué le groupe de défense.

