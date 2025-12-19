IA : le département américain de l'Energie a signé des accords avec 24 organisations

(AOF) - Aux Etats-Unis, le Département de l'Energie (DOE) a annoncé hier qu'il s'est associé à 24 partenaires pour lancer la "Mission Genesis". Ce programme national d'envergure mise sur l'intelligence artificielle pour accélérer la recherche scientifique, consolider la sécurité nationale et moderniser le secteur de l'énergie. Cette initiative concrétise la stratégie du camp de Donald Trump sur l'IA, dont l'objectif est de lever les freins à l'innovation, de garantir l'indépendance technologique face aux puissances rivales et de mobiliser tout le potentiel scientifique des Etats-Unis.

Les plus grands noms de la tech, du cloud et de l'IA figurent parmi ces 24 partenaires : Accenture, Amazon Web Services (AWS), AMD, Dell, Google , Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM, Intel, Microsoft , Oracle, Palantir, ou encore Nvidia .

"Ces accords permettent de faire progresser le décret du président Trump visant à bâtir la plateforme nationale d'IA pour la découverte scientifique et à dynamiser l'ensemble de l'écosystème de recherche et développement (R&D) des Etats-Unis", a déclaré le Dr Darío Gil, sous-secrétaire à l'Energie pour la science et directeur de la Mission Genesis.