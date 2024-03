IA, Élections US: Amplegest aborde 2024 avec confiance

(AOF) - "Après la hausse récente, comment aborder les marchés ?" C’est la question posée par Amplegest lors d’un déjeuner de presse organisé à Paris le 19 mars 2024. Le gérant souligne que 2024 ne sera pas 1999, malgré la "forte concentration des marchés liée à la surperformance du top 10" au sein du S&P 500. La valorisation globale des actions s’établit "au-dessus de la moyenne historique mais sans excès".

L'Intelligence artificielle représente "un marché de plus d'un trillion de dollars à terme", estime Amplegest : le taux de croissance annuel moyen devrait être supérieur à 70% pour l'entraînement et l'exécution de l'IA, et supérieur à 80% pour le stockage mémoire.

Les élections américaines devraient être très serrées, prévoit le gérant. Certaines valeurs bénéficieraient d'une victoire des Républicains : les financières en raison d'une dérégulation attendue, l'énergie et les mines qui bénéficieraient d'environnements réglementaire et administratif plus favorables, mais aussi la construction et la sécurité.

D'autres valeurs souffriraient d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche, surtout en raison des conséquences de mesures protectionnistes : le secteur de la consommation, dont les achats sont exposés à quelque 20% à la Chine, de même que le secteur Tech, exposé sur sa chaîne d'approvisionnement et sur les enjeux de souveraineté technologique, ainsi que les valeurs industrielles exposées à la hausse des droits de douane. Certains bénéficiaires du programme de relance IRA courraient également des risques comme les énergies renouvelables, ou le secteur du véhicule électrique.

Amplegest souligne que depuis 1928, 83% des années électorales ont bénéficié aux marchés, avec une performance positive moyenne de 11,3%. Seules quatre années électorales sur 28 se sont conclues sur une baisse: 1932, 1940, 2000 et 2008.