IA : Eiffage s'associe à Google Cloud

(AOF) - Google Cloud et Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, ont annoncé un partenariat stratégique pour développer et mettre en œuvre la stratégie d’Intelligence Artificielle (IA) d’Eiffage. Cette collaboration favorisera l'adoption de l'IA afin d'accroître l'efficacité et simplifier le travail des équipes d'Eiffage, grâce à une approche technologique planifiée et une stratégie d'acculturation.

Capitalisant sur ce partenariat et utilisant les solutions de données et d'IA de Google Cloud, Eiffage développera et mettra en œuvre une stratégie d'IA au service de ses opérations, qui facilitera la gestion des tâches, des processus et des activités.

Le partenariat comprend le développement d'une plate-forme technologique interne à l'entreprise reposant sur un ensemble de solutions Google Cloud, telles que les modèles Gemini, Vertex AI, BigQuery et Apigee, en conformité avec les normes les plus élevées de sécurité et de confidentialité. Eiffage se concentrera sur la conception et la mise en œuvre de cas d'usage concrets.

Par ailleurs, la plate-forme informatique d'Eiffage bénéficiera de la réduction de l'empreinte carbone et de l'amélioration des performances en matière de développement durable de l'infrastructure de Google Cloud, soutenant ainsi la stratégie d'Eiffage en la matière.

La collaboration comprend également la création d'un cursus "data et IA" au sein de l'Université Eiffage dans le cadre d'un programme global d'acculturation à l'innovation technologique. L'objectif est de favoriser une meilleure compréhension de la technologie et de son potentiel, de développer les compétences des collaborateurs, et de leur permettre in fine de s'approprier et de devenir acteurs de l'innovation.