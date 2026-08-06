I Squared va racheter l'indonésienne Cella et vise à multiplier par plus de six sa capacité de stockage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui

L'investisseur mondial dans les infrastructures I Squared Capital va racheter la société indonésienne de logistique et de stockage frigorifique Cella, a déclaré à Reuters un dirigeant d'I Squared, marquant ainsi son entrée dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est alors qu'il prévoit une expansion majeure au cours des quatre à cinq prochaines années.

L'investisseur, dont le siège est à Miami, vise à porter la superficie des entrepôts et des installations de stockage frigorifique de Cella à environ 1,5 million de mètres carrés, contre environ 231 000 mètres carrés actuellement, a déclaré Harsh Agrawal, associé principal.

I Squared acquerra l’intégralité de l’activité auprès de NWP Property et de CRE, spécialiste japonais des installations logistiques, a-t-il indiqué dans un communiqué. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été divulguées. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, a précisé I Squared.

L'équipe de direction de Cella, dirigée par le directeur général Bonny Setiawan, restera en place, a précisé M. Agrawal.

L’Indonésie est confrontée à une crise de confiance des investisseurs , alimentée par des inquiétudes concernant les dépenses publiques et l’orientation politique, tandis que le président Prabowo Subianto poursuit l’objectif d’une croissance économique de 8 % d’ici 2030.

Mais M. Agrawal a déclaré qu’I Squared ne se laissait pas déstabiliser par les turbulences à court terme et investissait dans la classe moyenne indonésienne en pleine expansion, la consommation en hausse et le besoin croissant d’infrastructures logistiques modernes et de stockage frigorifique.

"Malgré certaines turbulences à court terme, nous croyons vraiment en la trajectoire de croissance à long terme du marché indonésien", a déclaré M. Agrawal.

Cella possède et exploite cinq sites logistiques et de stockage frigorifique modernes dans l’agglomération de Jakarta et à Surabaya.

Ces sites sont presque entièrement occupés et desservent une clientèle mixte composée de multinationales et d’entreprises indonésiennes issues des secteurs du commerce électronique, de la logistique pour compte de tiers, de la grande distribution et des biens de consommation, a précisé M. Agrawal.

I Squared financera cette acquisition par le biais de son fonds Growth Markets II, a précisé M. Agrawal. La société cherchera à se développer à Surabaya et dans de plus grandes villes telles que Medan, l’implantation de nouvelles installations étant guidée par les exigences des clients et les besoins de la chaîne d’approvisionnement, a-t-il ajouté.

Cette acquisition fait suite à l’investissement d’I Squared , dans la société philippine de stockage frigorifique Royal Cold Storage. I Squared gère plus de 60 milliards de dollars d’actifs et investit dans les secteurs de l’énergie, des transports et de la logistique, du numérique, ainsi que dans les infrastructures environnementales et sociales.

Fondée en 2022 et dont le siège social est situé dans l’agglomération de Jakarta, Cella deviendra la plateforme d’I Squared dédiée à la logistique industrielle et au stockage frigorifique en Indonésie.