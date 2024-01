I.CERAM se dote de nouveaux financements

I.CERAM, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles, concrétise son plan d’innovation pour finaliser l’obtention des marquages CE - MDR par la mise en place d’une enveloppe de financements stratégiques de 1,4 million d’euros permettant de faire face au délai et au renchérissement des coûts des organismes notifiés.



Cette enveloppe de financements est constituée par l’émission, pour un maximum d’1 million d’euros, d’obligations convertibles en actions nouvelles ou à émettre avec bons de souscription d’actions auprès d’Alpha Blue Ocean (ABO) et d’une subvention de 0,4 million d’euros de BPI France dans le cadre du projet I.Nov. Elle permettra à I.Ceram d’assurer la continuité de ses dernières études cliniques et pré-cliniques, rendues obligatoires par les nouvelles règlementations du MDR pour la mise sur le marché de ses implants chargés en antibiotiques.