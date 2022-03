I.CERAM : Résultats annuels 2021

• Chiffre d’affaires en progression

• Montée en puissance des implants à forte valeur ajoutée

• Nette progression de la marge brute

• Forte amélioration des résultats dans un contexte pandémique



I.CERAM clôture l’exercice 2021 avec un chiffre d’affaires de 1,56 M€, en croissance de 2,4 % par rapport à 2020 (1,52 M€) malgré la pandémie qui continue de ralentir le fonctionnement des hôpitaux. Cette progression est notamment portée par les ventes à l’export qui progressent de 75% pour atteindre 291 K€ (19% du CA Groupe, soit 8 points de plus qu’en 2020).



Résolument tourné vers le développement des implants en céramique poreuse, le Groupe voit les ventes de ces implants à plus forte valeur ajoutée s’élever à 241 k€ sur l’année 2021 soit une progression de près de 10% comparé à l’exercice 2020 (220 k€) pour représenter 15% du CA Groupe (14% en 2020). Cette croissance montre l’évolution du mix produits et l’intérêt grandissant pour la technologie innovante développée par les équipes d’I.CERAM, d’implants en céramique chargés ou non en antibiotiques.