I.CERAM : Publication scientifique : Implantation d’un sternum en biocéramique poreuse chez une adolescente de 13 ans atteinte d’une tumeur du sternum

La revue scientifique European Journal of Pediatric Surgery Reports a publié le 15 janvier 2022, un article consacré à l’implantation d’un sternum en biocéramique poreuse chez une adolescente de 13 ans suite à un sarcome d’Edwing métastatique.

Rédigé par les Docteurs Nicolas Mainard (Interne en Chirurgie Pédiatrique au CHU de Lille), Dyuti Sharma (Maitre de Conférence Universitaire), Damien Fron (Praticien hospitalier), Aurélie Mezel (Praticien hospitalier), Federico Canavese (PUPH, professeur des universités – Praticien hospitalier), Michel Bonnevalle (Praticien hospitalier) et Eric Nectoux (Maitre de Conférences Universitaire), l’article « Porous Ceramic Sternal Prosthesis Implantation in a 13-Year-Old Patient Presenting with Metastatic Ewing’s Sarcoma »* qualifie d’excellents les résultats cliniques obtenus suite à cette implantation réalisée en janvier 2019.