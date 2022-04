I.CERAM - Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2021

I.CERAM, spécialiste des implants innovants en biocéramique, annonce la mise à disposition du public de son Document d’enregistrement universel (DEU) 2021 déposé́ auprès de l'Autorité́ des Marchés Financiers (AMF) le 28 avril 2022, sous le numéro D.22-0385.



Il inclut le rapport annuel 2021, constitué du rapport de gestion, des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et des rapports du commissaire aux comptes sur lesdits comptes, ainsi que le rapport sur le gouvernement d'entreprise.



Ce document, tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, peut être consulté et téléchargé́ sur le site Internet d’I.CERAM (www.iceram.fr, rubrique Investisseurs / Informations règlementées) ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).