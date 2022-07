I.CERAM : Chiffre d'Affaires du 1er semestre 2022 - Dynamique de croissance confirmée à l'export

I.CERAM, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles, annonce un chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2022 de 907 k€, en croissance de 7,5 % par rapport au S1 2021. Sur ce début d’année, I.Ceram a notamment vu ses ventes de prestations de services (services d’usinage, nettoyage et tests de machines) s’accélérer pour s’inscrire à 89 k€ contre 40 k€ l’an passé.

Les ventes d’implants en céramique se montent à 106 k€ sur le semestre principalement soutenues par les ventes d’implants de nouvelle génération (sternums chargés et non chargés en antibiotiques) pour 87 k€. Le chiffre d’affaires de l’activité historique s’établit pour sa part à 712 k€ sur le 1er semestre contre 680 k€ en 2021 (+ 4,7%) malgré les baisses régulières des tarifs de la sécurité sociale.