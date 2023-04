I.CERAM cède sa participation dans ADDIDREAM

Dans le cadre de son recentrage sur ses activités stratégiques, I.Ceram, créateur du 1er implant sternal en céramique chargée en antibiotiques et acteur de référence dans le traitement des pathologies sternales, annonce avoir signé la cession de sa participation de 49 % détenue dans Addidream, société spécialisée dans l’impression 3D.

La finalisation de cette cession devrait être effective au plus tard le 5 mai prochain.



Prochains RDV :

Assemblée Générale : 14 juin 2023

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 – 19 juillet 2023

