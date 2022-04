I.CERAM : Brevet délivré aux Etats-Unis sur l'implant en céramique poreuse chargé en principes actifs

I.CERAM, spécialisée dans les implants orthopédiques innovants et implants en céramique chargés en antibiotiques, franchit une nouvelle étape dans son développement avec l’obtention aux États-Unis d’un brevet pour son implant sternal en céramique poreuse chargé en principe actif. Ce nouveau brevet vient s’ajouter à celui déjà délivré en France en décembre 2016.



La technologie de rupture initiée par I.CERAM en 2016 permet de charger en antibiotiques des implants en céramique poreuse et de diffuser ces principes actifs dans un os infecté. Cette technologie est désormais protégée contre sa fabrication, son utilisation ou sa vente par toute autre personne ou société outre Atlantique sous le brevet N° US 15521779. I.CERAM devient ainsi la seule société à pouvoir développer ses implants en alumine poreuse chargés en antibiotiques sur le sol américain pendant 20 ans.