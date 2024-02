I.CERAM : 1ère Implantation en clinique vétérinaire d’un implant Céramil BI-Structure

I.CERAM, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatible, annonce la première implantation d’un implant combinant surface articulaire et intégration osseuse profonde dans le cas d’une ostéochondrose disséquante (OCD)*.

Depuis plusieurs années et dans un contexte réglementaire européen extrêmement contraignant, I.Ceram poursuit méthodiquement la mise au point d’implants entrant dans le traitement des pathologies osseuses, infectées ou non. L’entreprise a ainsi développé des technologies disruptives permettant de traiter efficacement des pathologies excessivement complexes à prendre en charge, telles que les ostéites sternales et les infections osseuses post-traumatiques avec perte de substance.

L’efficacité de ces technologies a conduit I.Ceram et le Docteur Frédéric Sanspoux, chirurgien vétérinaire, à adapter ces implants dans le cas de pathologies osseuses animales. Cette application en chirurgie vétérinaire, dupliquant les standards de la chirurgie humaine, permet à I.Ceram d’investir un domaine moins contraint par les procédures réglementaires, notamment celles exigées dans le cadre du MDR pour les dispositifs médicaux humains.