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i-80 Gold glisse après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles d'une valeur de 200 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de la société minière i-80 Gold

IAUX.A , axée sur le Nevada, chutent de 14,2 % à 1,39 $ avant la mise en marché ** IAUX dévoile son offre d'obligations convertibles non garanties d'une valeur de 200 millions de dollars échéant en 2031 ** Le produit sera utilisé pour financer les cinq projets aurifères d'IAUX , l'expansion des ressources, le forage intercalaire et la remise en état de l'usine de traitement de Lone Tree, entre autres ** En début de semaine, IAUX a clôturé le financement des redevances avec Franco-Nevada et a remboursé certaines dettes héritées du passé

** IAUX compte 841 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 1,37 milliard de dollars (données compilées par LSEG)

** À la dernière clôture, l'action IAUX a progressé de 11 % depuis le début de l'année

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