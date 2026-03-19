i-80 Gold chute après la vente d'obligations convertibles d'une valeur de 250 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 mars - ** Les actions de la société minière i-80 Gold
IAUX.A , axée sur le Nevada, chutent de 3,6 % à 1,35 $ avant le marché
** IAUX annonce le prix d'une offre élargie d'obligations convertibles non garanties d'un montant de 250 millions de dollars à échéance 2031
** L'action a glissé de 13,6% mercredi après que IAUX ait lancé l'offre d'obligations convertibles
** Le prix de conversion initial de 1,93 $ par action représente une prime d'environ 37,5 % par rapport à la dernière clôture
** Le produit sera utilisé pour financer les cinq projets aurifères d'IAUX, l'expansion des ressources, le forage intercalaire et la remise en état de l'usine de traitement de Lone Tree, entre autres
** IAUX compte 841 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 1,13 milliard de dollars (données compilées par LSEG)
** À la dernière clôture, l'action IAUX a baissé de 4 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer