Hyundai Motor va dévoiler un investissement de plusieurs milliards de dollars en Corée du Sud, selon une source

(Ajout d'un arrière-plan) par Hyunjoo Jin

Hyundai Motor Group prévoit de dévoiler un investissement de plusieurs milliards de dollars sur la côte ouest de la Corée du Sud, a déclaré mercredi une source ayant une connaissance directe du dossier, alors que le groupe automobile se développe dans l'intelligence artificielle pour la conduite autonome et la robotique.

Les actions de Hyundai Motor 005380.KS ont bondi de 10,5 % et celles de sa filiale Kia 000270.KS de 15 % mercredi, après que les médias ont fait état d'investissements potentiels de 10 000 milliards de wons (7 milliards de dollars) dans la région de Saemangeum au cours des cinq prochaines années.

Une deuxième source a déclaré que l'investissement concernait la robotique, un centre de données d'IA et une infrastructure d'hydrogène.

Un porte-parole de Hyundai Motor s'est refusé à tout commentaire.

En novembre, Hyundai Motor Group a déclaré qu'il investirait un total de 125,2 billions de wons en Corée du Sud de 2026 à 2030, après que Séoul a finalisé un accord commercial réduisant les droits de douane américains sur les automobiles sud-coréennes de 25 % à 15 %.

À l'époque, son président exécutif, Euisun Chung, s'est engagé à créer une "ville de l'hydrogène et de l'intelligence artificielle" dans la région côtière riche en énergies renouvelables.

Cette région constitue une base de soutien solide pour le président sud-coréen Lee Jae Myung, un libéral qui a encouragé les entreprises et les agences gouvernementales à investir dans des zones situées en dehors de Séoul.

Le plan d'investissement intervient après que Hyundai Motor Group a dévoilé un accord en octobre pour acheter jusqu'à 50 000 puces d'IA à Nvidia NVDA.O et construire une "usine d'IA" pour accélérer le développement de l'IA dans les véhicules, de la conduite autonome, des usines intelligentes et de la robotique.

Hyundai Motor Group, qui possède la société de robotique humanoïde Boston Dynamics, a également déclaré en janvier qu'il visait à établir une capacité de production de 30 000 unités de robots par an d'ici 2028. (1 $ = 1 437,7800 wons)