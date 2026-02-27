Hyundai Motor Group va investir 6,3 milliards de dollars dans un centre de données d'IA et une usine de robots en Corée du Sud

(Ajoute des détails sur les investissements)

Hyundai Motor Group et la Corée du Sud ont signé vendredi un accord pour investir environ 9 000 milliards de wons (6,26 milliards de dollars) pour construire un centre de données d'IA, une usine de fabrication de robots et d'autres développements dans la région côtière occidentale du pays, a déclaré le ministère de l'aménagement du territoire.

Voici quelques détails

* Hyundai Motor Group investira environ 5 800 milliards de wons dans la construction d'un centre de données d'IA, qui déploiera 50 000 unités de traitement graphique, a déclaré le ministère.

* Le groupe investira 400 milliards de wons dans une usine pour produire des robots, y compris des robots portables.

* Le groupe investira 1 000 milliards de won dans des installations de production d'hydrogène et 1 300 milliards de won dans la production d'énergie solaire.

* Saemangeum est un vaste projet national de récupération des terres qui a débuté il y a plus de 20 ans sur la côte ouest du pays, en partie pour sécuriser les terres agricoles et, plus tard, pour amener des pôles industriels dans une région qui a longtemps été considérée comme défavorisée.

* Les provinces de Jeolla, où se trouve la zone, sont traditionnellement une base de soutien pour les libéraux politiques du pays, notamment le Parti démocrate du président sud-coréen Lee Jae Myung.