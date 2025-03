Hyundai: célèbre l'ouverture d'un site en Géorgie information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le site Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) a célébré aujourd'hui son ouverture officielle.



En plus de produire les véhicules électriques des marques Hyundai, Genesis et Kia, ce site industriel est également équipé pour fabriquer des véhicules hybrides. HMGMA devrait avoir une capacité de production initiale de 300 000 véhicules par an.



Le Groupe a investi 12,6 milliards de dollars en Géorgie dans son usine HMGMA et sa coentreprise dédiée aux batteries, créée avec LG Energy Solution et SK On. 'Cet investissement est le plus important jamais réalisé dans l'état, et permettra de créer 8 500 emplois sur le site de HMGMA à l'horizon 2031' précise le groupe.



Hyundai Motor Group s'est engagé également à investir 21 milliards de dollars supplémentaires entre 2025 et 2028 pour stimuler la croissance manufacturière aux États-Unis



'Le site Hyundai Motor Group Metaplant America illustre non seulement les capacités de production avancées du Groupe et son engagement en matière d'innovation, mais témoigne également de notre investissement auprès de nos partenaires et communautés présents ici en Géorgie' a déclaré Euisun Chung, Président exécutif de Hyundai Motor Group.





