Hyundai annonce quatre nouvelles blessures liées au rappel des sièges arrière à commande électrique des SUV

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute plus de détails tout au long du texte, la mise à jour du logiciel commencera à être déployée vendredi, l'arrêt des ventes est toujours en vigueur) par David Shepardson

Hyundai Motor 005380.KS a déclaré vendredi avoir reçu des rapports faisant état de quatre blessures mineures, car les sièges électriques arrière des nouveaux SUV Palisade pourraient coincer une personne. Les ventes restent interrompues après un incident survenu au début du mois dans lequel une fillette de deux ans a été tuée dans l'Ohio.

Hyundai a déclaré le 17 mars qu'elle rappelait 68 500 nouveaux SUV Palisade aux États-Unis et au Canada en raison d'un problème lié aux sièges électriques après le décès de l'enfant le 7 mars.

Le constructeur automobile sud-coréen a déclaré la semaine dernière que les ventes de ses modèles Palisade Limited et Calligraphy 2026 avaient été interrompues pour une durée indéterminée. Il a indiqué que les sièges électriques des deuxième et troisième rangées pouvaient ne pas réagir au contact d'un occupant ou d'un objet comme prévu lors de l'activation de certaines fonctions.

Hyundai a commencé à enquêter en novembre après trois rapports de problèmes et a initialement évalué le problème comme présentant un faible risque pour les occupants et cherche toujours à en déterminer la cause profonde.

Hyundai a indiqué que le décès survenu le 7 mars s'est produit dans la troisième rangée et qu'elle a reçu quatre rapports faisant état de blessures mineures chez des occupants de la deuxième rangée, avec un total de 17 véhicules uniques faisant l'objet d'une réclamation.

Le constructeur automobile a déclaré vendredi qu'il commençait à déployer une mise à jour logicielle en direct afin d'améliorer la réaction du système en cas de contact avec les passagers, d'introduire des garanties de fonctionnement supplémentaires et d'améliorer la sécurité globale du système.

Hyundai a appelé à la prudence lors de l'utilisation des fonctions des sièges électriques des deuxième et troisième rangées et a demandé aux propriétaires de s'assurer qu'aucune personne, y compris des enfants, ni aucun objet ne se trouve dans le siège ou dans la zone de rabattement du siège avant d'utiliser le siège électrique.

Hyundai a indiqué qu'elle travaillait à l'élaboration d'un correctif permanent dans le cadre du rappel et qu'elle offrait aux clients un véhicule de location jusqu'à ce qu'une solution complète soit disponible.

Hyundai a déclaré vendredi que l'arrêt des ventes est en vigueur jusqu'à ce que la réparation du rappel soit finalisée. Une fois que cela sera fait et que les véhicules seront réparés, les ventes reprendront.