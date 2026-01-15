 Aller au contenu principal
Hyperfine en hausse alors que débute une étude sur le contraste pour IRM portable
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Hyperfine HYPR.O augmentent de 3,2 % à 1,28 $ avant-Bourse

** La société déclare avoir recruté le premier patient dans une étude américaine testant les agents de contraste avec son système d'IRM portable appelé Swoop

** L'étude vise à déterminer si les agents à base de gadolinium améliorent l'imagerie cérébrale pour des pathologies telles que les tumeurs et les inflammations, selon la société

** Environ 70 patients participeront; les résultats devraient soutenir la soumission auprès de la FDA pour une utilisation élargie d'ici fin 2026 - HYPR

** Les agents de contraste aident les médecins à détecter les lésions cérébrales et les problèmes liés à la barrière hémato-encéphalique

** Les agents de contraste sont des substances utilisées dans les IRM pour rendre certains tissus ou anomalies, comme les tumeurs ou les inflammations, plus visibles pour les médecins

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~11% au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

HYPERFINE RG-A
1,2400 USD NASDAQ 0,00%
