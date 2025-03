Hydrogène vert : TotalEnergies signe un accord sur 15 ans avec RWE

Livré par un pipeline de 600 kilomètres à l'entrée de la raffinerie de Leuna, l'hydrogène vert permettra d'éviter l'émission d'environ 300 000 tonnes de CO2 du site par an à partir de 2030.

(AOF) - Dans le cadre de son ambition de décarboner l’hydrogène consommé par ses raffineries européennes à l’horizon 2030, TotalEnergies a signé un accord avec le développeur allemand RWE pour la fourniture annuelle de 30 000 tonnes d'hydrogène vert, pour une durée de 15 ans à partir de 2030. Il sera destiné à sa raffinerie de Leuna en Allemagne. L'hydrogène vert sera produit par un électrolyseur de 300 MW, construit et opéré par RWE à Lingen. Une infrastructure de stockage d'hydrogène vert sera également installée à proximité.

Pétrole et parapétrolier

