Hydrogène: Hopium perd deux de ses dirigeants

(AOF) - Hopium (+4,17% à 0,25 euro), spécialiste de la mobilité à hydrogène en redressement depuis juillet, annonce que « dans le cadre d'un resserrement des équipes et d'une simplification de la gouvernance autour des nouvelles priorités opérationnelles du groupe », Philippe Baudillon et Olivier Lombard, premier actionnaire de référence du groupe, ont décidé, en lien avec la direction générale, de quitter leur mandat respectif de Directeur général délégué et de Directeur général adjoint.Olivier Lombard a également quitté son poste d'Administrateur pour se consacrer à d'autres activités.

Sur proposition de Sylvain Laurent, le Conseil d'administration a par ailleurs approuvé la cooptation de Monsieur Pascal Ghoson au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Alain Guillou. Pascal Ghoson a effectué une partie de sa carrière au sein de Lazard, de Goldman Sachs et Rothschild & Co pour le compte de clients Français et Internationaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.