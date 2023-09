Hydrogène: Hopium annonce le tirage de 200 obligations convertibles

AOF - EN SAVOIR PLUS

A titre indicatif, à la suite de l'émission de ces 200 obligations convertibles, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'émission, serait de 0,697% en base non diluée (calcul effectué sur la base d'un nombre d'actions au 13 septembre 2023 de 15.512.377 actions, d'un cours de bourse arrêté à la date du 13 septembre 2023 de 0,300 €, et d'une création de 6.750.040 actions).

(AOF) - Hopium annonce avoir procédé en juillet et en août 2023 au tirage de huit nouvelles tranches de l'emprunt obligataire conclu avec la société Atlas Special Opportunities en septembre 2022 et amendé en juillet 2023 pour un total de 200 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune. Les fonds levés visent à permettre à la société de poursuivre son activité dans le cadre de la procédure collective ouverte le 19 juillet 2023, en se concentrant sur le développement de sa pile à combustible jusqu'au niveau technologique TRL6.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.