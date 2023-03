HYDROGENE DE FRANCE : ZETDC et HDF Energy signent un protocole d'accord ouvrant la voie au développement de la première centrale électrique à hydrogène vert du Zimbabwe

Victoria Falls (Zimbabwe), le 23 mars 2023 – Hydrogène de France (HDF Energy) a franchi une nouvelle étape dans le développement de la première centrale électrique à hydrogène vert de forte puissance au Zimbabwe, la Middle Sabi Renewstable ® , en officialisant dans un protocole d'accord l'objectif de fournir en électricité la Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company (ZETDC).

La cérémonie de la signature du protocole d'accord a été présidée par Son Excellence E. D. Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe, lors de la conférence internationale sur les énergies renouvelables à Victoria Falls.

Ce protocole d'accord a été signé par John Diya, représentant le directeur général de ZETDC, et Nicolas Lecomte, directeur de HDF Energy pour l'Afrique australe et orientale. Il constitue un cadre pour le travail technique et administratif à HDF Energy et ZETDC afin de mener à bien conjointement le développement de la première centrale électrique à hydrogène vert au Zimbabwe, ainsi que la commercialisation de son électricité et de ses services au réseau, par le biais d'un contrat d'achat d'électricité dédié.

HDF Energy développe le projet Middle Sabi Renewstable ® dans le district de Chipinge de la province du Manicaland, dans le sud-est du Zimbabwe. Cette province est éloignée des principaux moyens de production d'électricité nationaux, situés plutôt dans le nord-ouest du pays. Cette centrale permettra de produire de l'énergie renouvelable non intermittente et garantie, plus près des lieux de consommation, réduisant ainsi les pertes lors du transport de l'électricité et en améliorant l'accès à l'énergie pour la population locale. Cette centrale électrique produira une énergie verte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et alimentera le réseau par l'intermédiaire de la sous-station de Middle Sabi, située à 4 km du site du projet. La production électrique annuelle sera de 178 GWh, correspondant aux besoins énergétiques de plus de 220 000 habitants.

Middle Sabi Renewstable® est développé au sein du Chipangayi Renewable Energy Technology Park (RETPark). Le RETPark, englobant plusieurs projets, plusieurs technologies et plusieurs investisseurs, est en cours de développement depuis 2016 et a déjà obtenu tous les permis et études initiaux pour permettre un développement rapide des investissements locatifs.

Conformément aux objectifs et aux principales aspirations de la stratégie nationale de développement (NSD1) et de la « Vision 2030 » du gouvernement du Zimbabwe, ce protocole d'accord soutient le plan ambitieux du pays visant à encourager le développement par des producteurs d'électricité indépendants de plus de 1 000 MW de projets solaires. Ce plan permettra de réduire l'important déficit énergétique que connaît actuellement le pays. Á travers un stockage massif de l'énergie sous forme d'hydrogène vert, la centrale Middle Sabi Renewstable ® permettra de pallier l'intermittence des énergies renouvelables, évitant ainsi une instabilité du réseau, tout en atteignant les objectifs en matière de décarbonisation de l'énergie. De plus, la centrale Renewstable ® réduira l'exposition aux combustibles importés, à la volatilité des prix et aux risques d'approvisionnement associés, en utilisant des sources d'énergie locales, tout en contribuant à soutenir la production nationale d'électricité.

En outre, la coopération entre HDF Energy et ZETDC donnera le coup d'envoi à la mise en œuvre d'investissements dans l'hydrogène vert et au développement de compétences techniques dans ce domaine au Zimbabwe. Cet investissement contribuera de manière significative à la croissance du PIB de la province du Manicaland, l'un des plus faibles du Zimbabwe. Enfin, la création d'emplois locaux directs et indirects par HDF aura un impact positif sur la vie de la communauté locale.

Nicolas Lecomte, directeur de HDF Energy pour l'Afrique australe et orientale, a déclaré : « La demande d'électricité dans le pays est très élevée, en partie en raison de la croissance du secteur industriel, un signe positif pour l'avenir du Zimbabwe. Notre solution, la centrale électrique à hydrogène Renewstable ® , est particulièrement adaptée pour fournir non seulement l'électricité nécessaire, mais aussi les services au réseau électrique pour améliorer sa stabilité et ses conditions d'exploitation. La signature du protocole d'accord est une étape clé dans notre coopération avec ZETDC. Elle démontre l'engagement de HDF à investir dans le développement nécessaire pour parvenir à un accord d'achat d'électricité bancable avec la compagnie d'électricité. HDF prévoit de boucler le financement du projet et de commencer la construction en 2024/2025. »

John Diya, représentant le directeur général de ZETDC , a précisé : « Il s'agit d'une étape encourageante pour ZETDC car elle intervient à un moment où le gouvernement encourage la transition vers les énergies renouvelables. Nous mettons actuellement en œuvre des initiatives visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité. L'électricité est un moteur économique essentiel et nous nous félicitons de ce partenariat qui vise à combler le fossé entre l'offre et la demande. »

Laurent Chevalier, Ambassadeur de France au Zimbabwe, présent à la cérémonie , a ajouté : « La France s'est fortement engagée à relever le défi mondial du changement climatique et à promouvoir le développement des énergies renouvelables. Je suis heureux de voir que l'expertise française dans le domaine innovant de l'hydrogène vert développe sa présence au Zimbabwe. Ce projet contribue concrètement à renforcer les relations et le partenariat économiques entre nos deux pays. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société conçoit et développe des centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit. De plus, HDF Energy organise, par le biais de sociétés projet dédiées, leur financement, construction et exploitation.

HDF est le concepteur des centrales Renewstable ® , son modèle phare, centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2024, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de la production d'électricité pour les réseaux, devient aussi acteur de la mobilité lourde, maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

Pour plus d'informations sur HDF Energy : www.hdf-energy.com

À PROPOS DE ZETDC

Pour plus d'informations sur Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company : www.zetdc.co.zw

À PROPOS DE MIDDLE SABI RENEWSTABLE®

Pour plus d'information sur ce projet : www.middlesabi-renewstable.com

