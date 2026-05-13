HYDROGENE DE FRANCE : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale du 4 juin 2026

Bordeaux (France), le 13 mai 2026

L'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de Hydrogène de France se tiendra le 4 juin 2026 à 14 h 00 à son siège social, 35 rue Jean Duvert, 33290 Blanquefort.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le projet des résolutions soumis à l'Assemblée générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 29 avril 2026. Les modalités de participation, de vote et de communication des documents préparatoires à cette Assemblée figurent dans cet avis.

L'ensemble de la documentation relative à l'Assemblée générale est à la disposition des actionnaires sur le site internet de la société https://www.hdf-energy.com/fr/investors/assemblees-generales/ .

Ces documents peuvent également être transmis à l'actionnaire qui en fait la demande adressée à Hydrogène de France - 35 rue Jean Duvert, 33290 Blanquefort ou à l'adresse électronique assemblees@hdf-energy.com .

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. Elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 100 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets avancés de plus de 2 milliards d'euros.

HDF Energy compte +20 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacific. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

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