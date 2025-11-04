HYDROGENE DE FRANCE : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote

Bordeaux, le 4 novembre 2025
|Date
|Nombre d'actions composant le capital
|
Nombre théorique
de droits de vote
|Nombre exerçable de droits de vote
|Actions auto-détenues comprises
|Actions auto-détenues exclues
|31 octobre 2025
|14 702 454
|26 652 243
|26 414 633
Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)
HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.
Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité pour les réseaux publics et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.
Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.
Avec plus de 150 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets de plus de 5 milliards d'euros.
HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique et en Océanie. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.
Contacts
|Relations Investisseurs
|Relations Presse
|
Hélène de Watteville
+ 33 (0)1 53 67 36 33
hdf-energy@actus.fr
|
Serena BONI
+33 (0)4 72 18 04 92
sboni@actus.fr
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
