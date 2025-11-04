 Aller au contenu principal
HYDROGENE DE FRANCE : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote
information fournie par Actusnews 04/11/2025 à 18:00

Bordeaux, le 4 novembre 2025

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre théorique
de droits de vote 		Nombre exerçable de droits de vote
Actions auto-détenues comprises Actions auto-détenues exclues
31 octobre 2025 14 702 454 26 652 243 26 414 633

Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

Retrouvez l'information financière de Hydrogène de France
sur www.hdf-energy.com

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité pour les réseaux publics et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 150 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets de plus de 5 milliards d'euros.

HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique et en Océanie. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse
Hélène de Watteville
+ 33 (0)1 53 67 36 33
hdf-energy@actus.fr 		Serena BONI
+33 (0)4 72 18 04 92
sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lp2baZ1sZmmVnZxqY8dlaWVlZ5xnmGXKamGcmGlpl53FaGlklJmTmMmVZnJlnm1t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94987-ddv-octobre-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

HYDROGENE DE FRANCE
4,2600 EUR Euronext Paris -0,93%
© Actusnews.

