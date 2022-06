HYDROGENE DE FRANCE : Hydrogène de France parmi les "Tech Leaders" du nouveau segment Euronext

Bordeaux, le 8 juin 2022 – Hydrogène de France (« HDF Energy ») – Euronext Paris : HDF – développeur de centrales électriques multi-mégawatts à hydrogène et industriel français fabricant de piles à combustible de forte puissance, annonce sa sélection par Euronext pour intégrer le nouveau segment Euronext Tech Leaders. Ce segment est consacré aux entreprises technologiques leader sur leur marché et à forte croissance.



Le segment Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises européennes à forte croissance, parmi les chefs de fil de leur marché, d'une capitalisation minimum de 300 M€. Ce segment complète l'offre Tech existante d'Euronext et vise à renforcer l'attractivité du secteur Tech européen, ainsi qu'à servir de catalyseur pour la prochaine génération de leaders Tech.



« HDF Energy est heureux d'être reconnu comme un leader de son marché des grandes infrastructures hydrogène au niveau mondial. Notre intense activité commerciale et industrielle sur les 5 continents nous donne un temps d'avance que nous exploitons en prenant des positions stratégiques aussi bien sur le marché des grandes centrales électriques comme celui de la mobilité lourde maritime et ferroviaire décarbonée » a déclaré M. Damien HAVARD, Président de HDF Energy.



Retrouvez l'information financière de Hydrogène de France sur www.hdf-energy.com

sur www.hdf-energy.com

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

Hydrogène de France, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité, développe des centrales Hydrogen-Power de grande capacité et participe, au travers de sociétés projets dédiées, à leur exploitation. Ces centrales fourniront une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance fournies par Hydrogène de France.

Hydrogène de France développe deux modèles de centrales Hydrogen-Power :

Renewstable ® ( POWER-TO-POWER ) : Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place.

: Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place. HyPower ® ( GAS-TO-POWER ) : Centrales électrique multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport de gaz.

Hydrogène de France intègre le savoir-faire clé de la pile à combustible, dans le cadre d'un protocole d'accord avec Ballard (accord de licence exclusive de 7 ans), et développe en France (Métropole de Bordeaux) la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible de forte puissance pour l'énergie qui sera mise en service en 2023. Au travers de cette activité, Hydrogène de France adressera également les marchés des mobilités, maritimes et ferroviaires, et des data centers.

Hydrogène de France se positionne ainsi comme un puissant accélérateur de la transition énergétique en fournissant une électricité renouvelable non-intermittente et compétitive, parfaitement adaptée aux réseaux et à la demande.

Les actions HDF sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris compartiment B depuis le 24 juin 2021.



Contacts

HYDROGÈNE DE FRANCE Relations Investisseurs Relations Presse Sylvain CHARRIER

+ 33 (0)5 56 77 11 11

sylvain.charrier@hdf-energy.com Olivier LAMBERT

+ 33 (0)1 53 67 36 33

hdf-energy@actus.fr Serena BONI

+33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

