HYDROGENE DE FRANCE : HDF Energy s'allie à Vietnam Maritime Corporation pour décarboner le transport maritime grâce à l'hydrogène vert et aux piles à combustible

Paris, le 12 juin 2025 – HDF Energy (Hydrogène de France), leader mondial dans le développement d'infrastructures d'hydrogène vert et fabricant de piles à combustible de forte puissance, annonce sa collaboration avec Vietnam Maritime Corporation (VIMC), entreprise publique de référence dans le transport maritime et la logistique portuaire au Vietnam.

Le protocole d'accord marquant la coopération entre HDF Energy et VIMC a été formalisé le 11 juin dernier à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en France, dans le cadre de la 3e Conférence des Nations Unies sur les Océans. Ce partenariat stratégique vise à accélérer le déploiement d'hydrogène vert produit localement et des piles à combustible de HDF Energy au sein des activités de VIMC, afin de contribuer à la décarbonation du secteur maritime vietnamien.

Doté d'un vaste littoral et d'infrastructures portuaires en pleine expansion, le Vietnam fait du transport maritime un levier stratégique de sa croissance économique. Toutefois, ce secteur reste fortement émetteur de gaz à effet de serre en raison de sa dépendance aux énergies fossiles. Dans le cadre des engagements pris lors de la COP26 et en cohérence avec les objectifs de l'Organisation Maritime Internationale visant la neutralité carbone à l'horizon 2050, le Vietnam s'engage résolument dans la recherche de solutions innovantes pour décarboner son secteur maritime. La collaboration entre HDF Energy et VIMC répond ainsi pleinement aux priorités nationales et internationales en matière de développement durable et de décarbonation des transports.

Ce protocole d'accord pose les bases d'un cadre stratégique pour le déploiement des technologies de piles à combustible hydrogène de HDF Energy – conçues et fabriquées dans son usine en France – au sein du secteur maritime vietnamien.

HDF Energy et VIMC mèneront conjointement des études de faisabilité, des analyses techniques et des projets pilotes visant à démontrer la performance opérationnelle des navires propulsés à l'hydrogène dans des conditions réelles. Ces piles à combustible pourront être alimentées par l'hydrogène vert produit localement à un coût compétitif grâce aux centrales électriques à hydrogène Renewstable® de HDF Energy actuellement en développement au Vietnam. En produisant de l'hydrogène vert à un faible coût marginal, ces installations offrent ainsi une solution intégrée, économiquement viable et facilement réplicable pour la décarbonation du secteur maritime.

Au-delà de la coopération technique, HDF accompagnera VIMC dans la mobilisation de financements internationaux pour accélérer la mise en œuvre de solutions de propulsion à l'hydrogène. Ensemble, les deux partenaires entendent faire de l'hydrogène un levier structurant de la stratégie maritime durable du Vietnam et contribuer de manière concrète à l'atteinte de ses objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050.

Cet accord s'inscrit dans la volonté de HDF Energy de poursuivre son développement à l'international pour œuvrer à la décarbonation de la mobilité lourde maritime grâce à sa technologie de piles à combustible de forte puissance.

Nguyen Canh Tinh, Président de VIMC, a commenté : « VIMC réorganise activement sa flotte en investissant dans des navires de nouvelle génération et en adoptant des technologies avancées permettant d'économiser du carburant et de réduire les émissions de CO?. Parallèlement, notre stratégie consiste à déployer des systèmes d'alimentation à quai pour les navires dans les ports, leur permettant ainsi d'éteindre les générateurs diesel pendant les opérations de chargement et de déchargement. VIMC se concentre également sur le développement de ports en eaux profondes selon le modèle « port vert – port intelligent », en investissant dans des équipements de manutention électrifiés et en gérant les opérations par la numérisation afin d'optimiser l'efficacité et de réduire la consommation d'énergie. Notre partenariat avec HDF Energy, pionnier de l'hydrogène-électricité, s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de transformation verte. Nous sommes convaincus que ce projet accélérera la feuille de route de réduction des émissions de VIMC, permettra d'atteindre l'objectif Zéro Émission nette d'ici 2050, et confirmera le rôle de pionnier de VIMC dans le développement d'un modèle maritime zéro émission au Vietnam . »

Damien Havard, Président de HDF Energy, a déclaré : « Le secteur maritime vietnamien offre une opportunité exceptionnelle de démontrer le rôle clé que peut jouer l'hydrogène dans la décarbonation de la mobilité lourde à grande échelle. En nous associant à VIMC, nous mettons en œuvre des solutions concrètes, éprouvées et technologiquement matures dans le domaine des piles à combustible. En alliant notre expertise en production d'hydrogène-électricité à l'expérience opérationnelle de VIMC, nous ambitionnons de bâtir un modèle reproductible de transport maritime zéro émission — non seulement pour le Vietnam, mais également pour l'ensemble de la région. »

