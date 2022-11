HYDROGENE DE FRANCE : G20, Indonésie : DFC (US International Development Finance Corporation) fournira une assistance technique à HDF Energy pour développer des centrales électriques à hydrogène vert en Indonésie

Jakarta, 25 novembre 2022 – PT HDF Energy Indonesia, filiale en Asie de Hydrogène de France SA (« HDF Energy ») – Euronext Paris : HDF, pionnier mondial des centrales électriques à hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, a formalisé une coopération avec DFC (US International Development Finance Corporation) pour développer des centrales électriques multi-mégawatts Renewstable ® en Indonésie.

Cette coopération est une des 13 initiatives faisant partie d'un partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Indonésie, pour lutter contre le réchauffement climatique et favoriser l'accès à une alimentation et une électricité abordables. Ce partenariat entre DFC et HDF Energy a été annoncé par le président américain Joe Biden après qu'il ait rencontré le président indonésien Joko Widodo le 14 novembre 2022 lors du sommet du G20.

En tant que nation insulaire, l'Indonésie est très vulnérable aux effets du changement climatique. La majorité de l'énergie indonésienne provient aujourd'hui de combustibles fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz représentant plus de 90% de l'énergie du pays. En outre, la majorité du pays dépend de réseaux électriques isolés alimentés par des centrales diesel, plus particulièrement dans les régions de l'est (East Nusa Tenggara, Papua et Maluku), où HDF Energy s'est implantée.

Les centrales multi-mégawatts Renewstable ® , inventées et développées par HDF Energy, sont une solution à ce problème. Les centrales Renewstable ® produisent de l'électricité non intermittente, renouvelable et disponible 24 heures sur 24. Elles combinent une énergie renouvelable intermittente et un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène. C'est l'alternative verte aux centrales thermiques classiques car elles n'utilisent que le soleil et l'eau pour produire une électricité stable, évitant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, de particules fines et les nuisances sonores.

DFC s'est engagée à fournir une assistance technique à HDF Energy pour soutenir le développement des projets Renewstable ® en Indonésie. DFC financera des études techniques et de faisabilité pour l'ensemble des 22 projets de HDF Energy en Indonésie. Pour ce pipeline de projets, d'un montant d'investissement de 1,5 milliard de dollar (USD), HDF Energy reçoit également le soutien de banques de développement. Le projet le plus avancé est situé sur l'île de Sumba. Il s'agit d'une centrale électrique Renewstable ® de 10 MW, pierre angulaire du programme de développement durable du gouvernement indonésien Sumba Iconic Island. Pour réaliser ces études, HDF et DFC favoriseront l'engagement de consultants techniques locaux afin de mesurer l'impact de l'hydrogène sur le secteur de l'électricité dans ces régions. En outre, ces projets créeront localement des emplois verts, contribuant ainsi à l'économie régionale et nationale de l'Indonésie.

Le mois dernier, HDF Energy avait déjà signé un protocole d'accord avec PT Nusantara Power , une filiale de PT PLN Persero (la compagnie d'électricité nationale), afin de créer des synergies sur les actions, les ressources et l'expertise nécessaires à l'étude et au développement de projets d'hydrogène vert. Il s'agit notamment des 22 projets Renewstable ® de HDF Energy pour lesquels DFC fournira une assistance technique. En outre, les deux sociétés envisageront également la mise en œuvre de centrales de production d'hydrogène afin de réduire l'utilisation de combustibles fossiles sur les centrales électriques existantes. La collaboration entre HDF Energy et PT PLN Persero permettra d'accélérer le développement de ces grandes infrastructures à hydrogène.

Mathieu GEZE, Directeur de PT HDF Energy Indonesia, a déclaré : « L'Indonésie est confrontée à des contraintes singulières en raison de son territoire d'archipels. Notre partenariat avec DFC, en plus de notre collaboration avec PT PLN Nusantara Power, constitue une étape importante dans le développement des centrales électriques Renewstable ® en Indonésie. Ces centrales pourront aider le pays à décarboniser ses réseaux électriques, en réduisant la consommation de diesel, tout en accompagnant le programme gouvernemental de développement de l'Indonésie orientale. Notre pipeline de projets démontre le leadership mondial de HDF sur le marché de l'hydrogène vert et fera de l'Indonésie un leader des projets d'hydrogène vert en Asie. »

Jake Levine, Directeur gestion climat de DFC, a indiqué : « En fournissant une assistance technique, DFC soutiendra HDF Energy lors de la première phase de développement de ses projets innovants d'énergie propre et de stockage d'énergie en Indonésie. La solution Renewstable ® de HDF est le type d'innovation qui sera essentiel pour soutenir la transition vers une énergie propre à l'échelle mondiale et DFC est ravie de soutenir les premières étapes de son déploiement. Renewstable ® a le potentiel de devenir une solution révolutionnaire pour le climat. »

Muhamad Reza, Directeur commercial, PT PLN Nusantara Power, a ajouté : « La solution Renewstable ® de HDF, qui combine les énergies renouvelables intermittentes, les batteries et le stockage massif par l'hydrogène, offre une alternative verte pour diminuer la consommation de diesel en Indonésie orientale. Nous sommes impatients de comprendre la faisabilité des projets et d'explorer les possibilités de collaboration future avec HDF Energy. »

Pour accéder à l'annonce de la coopération sur le site web de DFC, cliquez ici .

Pour accéder à l'annonce du partenariat stratégique sur le site web de la Maison Blanche, cliquez ici .

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

HDF Energy est un pionnier mondial de l'hydrogène-électricité. HDF Energy développe des centrales électriques à hydrogène de grande capacité et participe à leur exploitation. Ces centrales fournissent une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance fournies par Hydrogène de France.

HDF Energy a développé deux modèles de centrales Hydrogen-Power :

• Renewstable ® (POWER TO POWER) : Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place.

• Hypower ® (GAS TO POWER) : Centrales électriques multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport.

En Asie, HDF Energy est présent au Cambodge, en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande et au Vietnam et étendra sa présence au Japon et à l'Inde début 2023.

Les actions HDF sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris compartiment B.

Lire les informations financières sur Hydrogène de France ici :

www.hdf-energy.com

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Margaux ROUILLARD

+ 33 (0)1 53 67 36 32

hdf-energy@actus.fr Serena BONI

+33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

