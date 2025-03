HYDROGENE DE FRANCE : Forte progression du chiffre d'affaires à 11,1 M EUR et lancement opérationnel du projet industriel

Livraison des premières piles à combustible de forte puissance

Inauguration du site industriel

Confirmation du soutien de la France pour 172 M€

Chiffres clés 2024 2023 Nombre de projets en développement avancé 1 16 13 Budget d'investissement total (Md USD) 3,0 3,2 Chiffre d'affaires (en K€) 11 126 3 935 Effectif moyen 2 125 89 Résultat de cession de titres 3 (en K€) - - Résultat net consolidé (en K€) -10 860 -7 839 Capitaux propres (en K€) 89 944 100 695 Trésorerie et équivalents de trésorerie (en K€) 39 248 62 668

Périmètre 2023 revu pour ne retenir que les projets en phase de développement avancé : projets prioritaires ayant validé plusieurs critères clé (obtention des permis, soutien public, négociation avec l'acheteur d'électricité) Salariés et contractants dans les pays où l'entreprise n'a pas d'entité juridique dédiée Entrée d'investisseurs dans les sociétés projet

Bordeaux (France), le 20 mars 2025 - Hydrogène de France (HDF Energy), développeur de grandes infrastructures hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, présente son activité commerciale et ses comptes au 31 décembre 2024. Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 19 mars 2025. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission. Le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 30 avril 2025.

Chiffre d'affaires 2024 : livraison des premières piles à combustible

Le chiffre d'affaires consolidé 2024 s'élève à 11,1 M€ (contre 3,9 M€ en 2023) dont 9,7 M€ liés à la facturation des deux piles à combustibles destinées au projet CEOG. Le chantier se poursuit selon le calendrier attendu pour une mise en service prévue mi-2026.

Le chiffre d'affaires lié à l'activité d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) s'élève à 1,3 M€ (contre 3,2 M€ en 2023, hors refacturations sans marge de services sous-traités à des prestataires extérieurs). Il concerne principalement les contrats de développement de RSB, à la Barbade, et de NewGen, à Trinidad et Tobago, ainsi que le contrat d'assistance à la construction du chantier CEOG.

Priorisation des projets et recentrage des efforts

Après avoir enregistré une croissance significative depuis 2021, le portefeuille de projets avancés se stabilise. En 2024, le Groupe a entrepris une revue systématique du portefeuille afin de prioriser les projets sur lesquels il va concentrer ses efforts à court terme, permettant d'envisager une entrée d'investisseurs et le lancement de la construction de certains d'entre eux à horizon 2025.

La progression des études approfondies sur ces projets a permis, malgré un contexte globalement peu favorable, d'obtenir des avancées concrètes significatives. Ainsi, la structure de prix a pu être confirmée pour les projets caribéens (Barbade et Trinidad). Pour les projets plus récents, le dimensionnement a été affiné et les conclusions des études environnementales prises en compte. Cela conduit à une diminution de la taille moyenne des projets (avec un budget d'investissement total passant de 3,2 MdUSD à 3 MdUSD en conséquence de la réduction de l'emprise du projet en Afrique du Sud pour préserver les zones endémiques), mais renforce la pertinence économique du modèle et la capacité du Groupe à convaincre les investisseurs tiers pressentis.

Les investissements réalisés par le Groupe dans ces projets totalisent 9,3 M€ au 31 décembre 2024.

Les projets non retenus dans cette phase prioritaire restent actifs et constituent un vivier significatif de croissance pour le futur.

Le suivi du portefeuille constitue l'indicateur le plus avancé de la création de valeur d'HDF, tant pour le Groupe que pour l'ensemble des parties prenantes de ces projets. HDF estime être en mesure de générer, sur les phases de développement et de construction d'un projet, un chiffre d'affaires compris entre 12% et 17% du coût de la construction, incluant les prestations d'ingénierie et la fourniture des piles à combustible lors de la construction de la centrale électrique.

Lancement opérationnel du projet industriel

Le 28 mai 2024, la Commission européenne a approuvé, dans le cadre des PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun), le soutien financier de la France au projet industriel d'HDF, qui vise à développer et industrialiser des piles à combustible de forte puissance, destinées aux secteurs de la production d'électricité et des mobilités lourdes ferroviaire et maritime. L'aide de l'État a été confirmée pour un montant maximum de 172,7 M€.

La convention de financement, mise en œuvre par Bpifrance, est en cours de finalisation. Ainsi, aucun produit n'a été reconnu à ce titre dans les comptes au 31 décembre 2024.

L'installation des équipes françaises au sein des locaux de Blanquefort, sur le site industriel destiné à la conception, la fabrication et au test des piles à combustible, marque le lancement opérationnel du projet industriel. Au 31 décembre 2024, les dépenses réalisées par HDF depuis octobre 2022 au titre du programme représentent 9,2 M€. Les investissements réalisés, y compris l'outil industriel et d'essai, totalisent près de 35 M€.

Résultat net et situation de trésorerie maîtrisés

S'agissant de la première fabrication, le prix de revient des piles est élevé. L'impact des nouvelles ventes sur le résultat est donc mineur.

L'évolution des charges opérationnelles traduit le lancement des travaux de développement dans le cadre du projet industriel.

L'effectif moyen (salariés et contractants) atteint 125 personnes en 2024 contre 89 en 2023, principalement du fait des recrutements de compétences clés pour le développement de la nouvelle génération de piles à combustibles, la mise en place de la chaîne d'approvisionnement et la démarche qualité. Les charges de personnel s'élèvent ainsi à 8,3 M€ en 2024 comparé à 6,9 M€ en 2023.

Les charges externes, incluant notamment les frais de prospection et les prestations de sous-traitance engagées dans le cadre du PIIEC, atteignent 6,9 M€ en 2024 comparé à 5,9 M€ en 2023.

Hors PIIEC, les charges opérationnelles sont stables.

Après prise en compte du résultat financier et des effets d'impôt, la perte de l'exercice s'établit à – 10,9 M€ en 2024 contre -7,8 M€ en 2023.

La trésorerie du Groupe demeure confortable à 39,2 M€ au 31 décembre 2024 (contre 62,7 M€ au 31 décembre 2023) après prise en compte d'un investissement de 10,2 M€ relatif à la construction de l'usine de Blanquefort et des moyens d'essais de l'activité industrielle.

Une dynamique renforcée

Au 31 décembre 2024, le Groupe se trouve particulièrement solide pour concrétiser sereinement ses projets : la situation financière est saine, les projets sont commercialement et techniquement éprouvés, l'ambition industrielle est claire et financée.

L'équipe, menée par Damien Havard et Hanane El Hamraoui, nommée en 2024 Directrice Générale Déléguée, est totalement mobilisée afin de conclure, rapidement, des avancées significatives en faveur de la décarbonation de la production énergétique et des mobilités lourdes grâce à l'hydrogène.

Damien HAVARD, Président Directeur général de Hydrogène de France , déclare : « Je suis extrêmement fier de la qualité des équipes que nous avons recrutées, dans les différents métiers et sur tous les continents. Ensemble, nous sommes à même de relever les défis qui se présentent à nous. »

