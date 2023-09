HYDROGENE DE FRANCE : Evolution favorable des projets en phase de développement avancé, et déploiement du projet industriel

Bordeaux, le 28 septembre 2023 – Hydrogène de France (« HDF Energy » ou la « Société » – Euronext Paris : HDF), développeur de grandes infrastructures hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, présente son activité commerciale et ses comptes au 30 juin 2023. Les états financiers consolidés semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 27 septembre 2023.

Chiffres clés du semestre 30-juin-23 30-juin-2022 Chiffre d'affaires (en K€) 1 437 1 746 Résultat de cession de titres 2 (en K€) - 1 041 Résultat net consolidé (en K€) -2 992 -846 Effectif moyen sur le semestre 1 78 51 30-juin-23 31-déc-2022 Puissance de centrales en développement (en MW) 909 751 Capitaux propres (en K€) 105 327 107 410 Trésorerie et équivalents de trésorerie (en K€) 76 736 87 359

Déploiement commercial et renforcement des services techniques

Les efforts engagés en matière de prospection en 2022 permettent d'étoffer le portefeuille de projets en développement, qui progresse de plus de 20% au 30 juin 2023 par rapport au 31 décembre 2022.

Le suivi du portefeuille constitue l'indicateur le plus avancé de la création de valeur d'HDF, tant pour le groupe que pour l'ensemble des parties prenantes de ces projets. Le groupe HDF estime être en mesure de générer, sur les phases de développement et de construction d'un projet, un chiffre d'affaires compris entre 12% et 17% du coût de la construction, incluant les prestations d'ingénierie et la fourniture des piles à combustible lors de la construction de la centrale électrique.

Après une année 2022 essentiellement consacrée au déploiement commercial, la priorité du début d'année 2023 a été de renforcer les équipes techniques centrales afin d'assurer le suivi des très bons résultats commerciaux engagés en 2022 et concrétisés dans ce portefeuille d'affaires. Ainsi, les effectifs de la Direction Technique progressent de 17 personnes, principalement au siège.

Construction de l'usine de Blanquefort et consolidation du projet industriel

Le déploiement des équipes techniques inclut notamment les équipes dédiées au lancement de la fabrication des piles à combustible dès 2024, après la livraison de l'usine de Blanquefort qui devrait intervenir fin 2023. Près de 6 M€ ont été investis au cours du semestre à ce titre.

Parallèlement, le groupe étoffe sa stratégie de déploiement dans les secteurs de la mobilité ferroviaire et maritime avec des prises de participation dans, respectivement, Digas, société lettone spécialisée dans le retrofit de locomotives, et Hynaval, post clôture du 30 juin, société spécialisée dans la conception, la fabrication et le retrofit de bateaux propulsés à l'hydrogène. Ces deux rapprochements capitalistiques soutiennent des partenariats stratégiques, visant à combiner les expertises métier de ces entreprises et l'expérience d'HDF dans toute la chaîne de valeur de l'hydrogène.

L'instruction du dossier PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun) est en cours par les services de la Commission Européenne. La décision est maintenant attendue d'ici mi-2024 et permettra au groupe d'accélérer la mise en œuvre du projet.

Des résultats semestriels qui reflètent les investissements commerciaux et techniques

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2023 s'établit à 1,4 M€ contre 1,7 M€ en 2022. Il correspond principalement aux revenus constatés au titre du contrat de développement du projet Renewstable Barbados (RSB) à la Barbade, et comprend des refacturations sans marge de services sous-traités à des prestataires extérieurs pour 0,5 M€ (contre 0,05 M€ au 30 juin 2022).

Les délais observés dans le développement des projets et dans l'entrée d'investisseurs au capital de certaines SPV n'ont pas permis de dégager, au niveau consolidé, le chiffre d'affaires correspondant aux prestations rendues pendant le semestre sur les projets les plus avancés autres que RSB. La facturation émise par HDF en 2023 au titre des prestations d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) sur les projets dont le groupe conserve le contrôle, et dont l'impact est neutralisé dans les comptes consolidés, représente 0,7 M€ (contre 1,6 M€ au 30 juin 2022). Cette création de valeur sera reconnue indirectement par le biais du résultat de cession des participations lors de la perte de contrôle.

Ainsi, en 2022, le groupe avait enregistré un résultat de cession lié à la perte de contrôle dans RSB pour 1,0 M€ (néant en 2023).

L'accélération du plan de développement et de la structuration des équipes se traduit par une progression des charges opérationnelles. Le nombre moyen d'employés (salariés et contractants) atteint 78 personnes au premier semestre 2023 contre 51 au premier semestre 2022.

Malgré un résultat financier significatif découlant des placements de trésorerie du groupe, le résultat net pour l'ensemble consolidé s'élève -3,0 M€ pour 2023, contre -0,8 M€ en 2022.

Une structure financière solide, des perspectives favorables

Au 30 juin 2023, le groupe présente des capitaux propres de 105,3 M€ (contre 107,4 M€ au 31 décembre 2022). La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 76,7 M€, contre 87,4 M€ au 31 décembre 2022, consécutivement aux investissements industriels réalisés sur le semestre.

La Société dispose ainsi des moyens financiers nécessaires à la poursuite de son développement et à l'accélération de son déploiement commercial.

Concernant la construction de la centrale électrique guyanaise CEOG, diverses manifestations ont occasionné un décalage du chantier, temporairement interrompu pendant plusieurs mois en 2023. La reprise des travaux a eu lieu le 16 août 2023. A cette occasion, HDF a versé une avance en compte courant de 0,3 M€ en août 2023, et s'est engagée le 7 septembre 2023 à verser un complément de 0,95 M€ échelonné sur la phase de construction de la centrale. Ce projet emblématique reste bénéficiaire pour HDF malgré ces financements additionnels.

Le calendrier de transfert de propriété des piles à Siemens Energy en 2023 ou en 2024, date à laquelle HDF reconnaîtra le chiffre d'affaires correspondant, est en cours de discussion.

Le début d'année confirme enfin la poursuite de la dynamique observée en 2022 avec la signature de partenariats notamment avec les gouvernements d'Indonésie et des Philippines.

HDF Energy aborde donc les prochains mois avec confiance.

Damien HAVARD, Président-directeur général de Hydrogène de France , déclare : « Conformément à notre plan stratégique, le travail de prospection et la structuration de nos équipes se sont poursuivis depuis le début 2023. L'évolution favorable des projets en cours de développement nous permet d'être confiants dans les retombées économiques prochaines. Toutes nos équipes sont mobilisées dans cet objectif. Le volet industriel se déploie et de nouveaux marchés se dessinent avec des partenariats concrets. Notre structure financière solide nous permet d'envisager sereinement la mise en service de l'usine et le développement de ces nouveaux débouchés. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, développeur d'infrastructures hydrogène de grande envergure et industriel de piles à combustible multi-mégawatts. Grace à ses solutions technologiques de pointe, le Groupe œuvre à la décarbonation des secteurs de la production d'électricité, de la mobilité lourde et de l'industrie.

Avec son modèle phare de centrale électrique à hydrogène Renewstable®, HDF Energy fournit, clés en main, une énergie verte, stable et garantie pour les réseaux électriques, à partir de sources d'énergie renouvelables intermittentes et d'un stockage massif d'énergie sur site sous la forme d'hydrogène vert. Fort d'une équipe d'experts en infrastructures hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy a déjà constitué un important portefeuille de projets en cours de déploiement.

En outre, HDF Energy possède un savoir-faire technologique clé, dans le développement de piles à combustible multi-mégawatts. Dès 2024, le Groupe en lancera la fabrication en série dans son usine près de Bordeaux. Les piles à combustible HDF sont destinées à être intégrées dans les centrales électriques à hydrogène, les locomotives de fret et les navires.

HDF Energy compte +30 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique et en Océanie. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021 et membre du segment Euronext Tech Leaders.

