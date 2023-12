HYDROGENE DE FRANCE : Cooptation de Monsieur Patrick de Castelbajac en qualité d'administrateur indépendant

Bordeaux, le 14 décembre 2023 – Hydrogène de France (« HDF Energy » ou la « Société » – Euronext Paris : HDF), développeur de grandes infrastructures hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, annonce la cooptation de Monsieur Patrick de Castelbajac en qualité d'administrateur indépendant.

Monsieur Patrick de Castelbajac dispose d'une solide expérience dans le secteur de l'industrie et des technologies de pointe, a occupé diverses positions stratégiques dans l'aéronautique pendant près de 20 ans, et a notamment dirigé la stratégie d'Airbus et les sociétés ATR et NAC. Monsieur Patrick de Castelbajac est aujourd'hui conseiller spécial des conseils d'administration des sociétés Universal Hydrogen et H3 Dynamics, spécialisées dans l'aviation à hydrogène.

La cooptation de Monsieur Patrick de Castelbajac intervient en remplacement de Madame Marie-Laure Mazaud.

La cooptation par le Conseil d'administration de Monsieur Patrick de Castelbajac en qualité d'administrateur indépendant de la Société sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, développeur d'infrastructures hydrogène de grande envergure et industriel de piles à combustible multi-mégawatts. Grace à ses solutions technologiques de pointe, le Groupe œuvre à la décarbonation des secteurs de la production d'électricité, de la mobilité lourde et de l'industrie.

Avec son modèle phare de centrale électrique à hydrogène Renewstable®, HDF Energy fournit, clés en main, une énergie verte, stable et garantie pour les réseaux électriques, à partir de sources d'énergie renouvelables intermittentes et d'un stockage massif d'énergie sur site sous la forme d'hydrogène vert. Fort d'une équipe d'experts en infrastructures hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy a déjà constitué un important portefeuille de projets en cours de déploiement.

En outre, HDF Energy possède un savoir-faire technologique clé, dans le développement de piles à combustible multi-mégawatts. Dès 2024, le Groupe en lancera la fabrication en série dans son usine près de Bordeaux. Les piles à combustible HDF sont destinées à être intégrées dans les centrales électriques à hydrogène, les locomotives de fret et les navires.

HDF Energy compte +30 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique et en Océanie. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021 et membre du segment Euronext Tech Leaders.

