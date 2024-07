HYDROGENE DE FRANCE : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre Hydrogène de France et NATIXIS ODDO BHF

Bordeaux, le 16 juillet 2024 – Au titre du contrat de liquidité confié par HYDROGENE DE FRANCE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2024 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

28 226 titres

71 237,98 euros

Sur la période du 01/01/2024 au 30/06/2024 ont été exécutées :

à l'achat 1 690 transactions 68 200 titres 540 522,13 euros à la vente 1 546 transactions 57 564 titres 450 446,20 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

300 000 euros

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de

titres Montant

En euros Nombre de transactions Nombre de

titres Montant

en euros Total 1690 68200 540522,13 1546 57564 450446,2 02/01/2024 17 510 6336,34 13 343 4276,76 03/01/2024 10 281 3520,12 12 599 7578,98 04/01/2024 15 577 7216,3 7 73 921,52 05/01/2024 33 1531 18087,86 13 422 4894,2 08/01/2024 20 1042 11645,3 10 240 2689,26 09/01/2024 27 524 5686,72 11 253 2764,82 10/01/2024 3 42 451,92 5 57 617,06 11/01/2024 6 78 857,28 17 333 3660,86 12/01/2024 8 212 2333,86 11 249 2758,38 15/01/2024 11 326 3621,38 22 709 7927,28 16/01/2024 13 183 2049,16 9 114 1281,36 17/01/2024 7 101 1139,32 17 284 3216,74 18/01/2024 5 188 2193,14 18 543 6299,3 19/01/2024 26 488 5689,32 19 668 7833,76 22/01/2024 26 679 7803 14 339 3966,12 23/01/2024 3 92 1032,4 14 266 3002,4 24/01/2024 10 197 2284,96 18 317 3703,1 25/01/2024 14 315 3671,1 9 258 3017,16 26/01/2024 6 106 1219 4 50 579,9 29/01/2024 20 308 3540,54 8 168 1941,04 30/01/2024 19 367 4120,86 8 96 1078,7 31/01/2024 27 670 7583,4 23 765 8806,64 01/02/2024 10 233 2596 9 141 1588,28 02/02/2024 2 71 781 5 119 1312,32 05/02/2024 7 217 2396,7 15 127 1417,32 06/02/2024 5 124 1366,48 7 78 862,64 07/02/2024 9 295 3232,24 6 181 1998,44 08/02/2024 18 966 10159,9 11 195 2033,98 09/02/2024 9 355 3604,12 7 84 854,32 12/02/2024 24 934 9134,98 17 355 3475,72 13/02/2024 26 720 6857,48 14 409 3899,24 14/02/2024 12 350 3373,06 19 536 5182,92 15/02/2024 13 495 4720,3 7 108 1034,8 16/02/2024 35 1446 13076,19 14 289 2608,82 19/02/2024 26 934 8029,68 12 671 5772,94 20/02/2024 30 1365 11289,52 16 682 5608,75 21/02/2024 33 1767 13590,79 19 955 7371,19 22/02/2024 18 449 3528,63 24 810 6403,32 23/02/2024 7 498 3940,44 22 866 6897,72 26/02/2024 15 468 3771,09 16 773 6308,98 27/02/2024 34 1804 14653,49 21 1056 8803,52 28/02/2024 1 99 766,26 0 0 0 29/02/2024 6 204 1587,63 1 1 7,91 01/03/2024 5 226 1749,04 3 143 1110,18 04/03/2024 19 726 5631,48 5 279 2209,14 05/03/2024 16 484 3660,19 6 83 629,66 06/03/2024 18 620 4600,76 2 98 730,11 07/03/2024 7 205 1506,8 11 258 1904,64 08/03/2024 12 432 3158,23 13 287 2107,97 11/03/2024 19 719 5218,95 9 403 2959,93 12/03/2024 15 587 4213,2 8 179 1294,97 13/03/2024 14 573 4045,23 3 100 707,93 14/03/2024 34 1774 11952,38 15 625 4164,51 15/03/2024 21 850 5549,03 2 19 125,74 18/03/2024 17 755 4776,69 3 113 724,32 19/03/2024 10 401 2530,39 9 241 1536,79 20/03/2024 11 212 1337,51 5 81 512,72 21/03/2024 1 1 6,33 1 1 6,33 22/03/2024 8 316 1986,24 5 161 1020,74 25/03/2024 23 1041 6575,96 16 484 3082,74 26/03/2024 22 1121 6823,89 1 1 6,29 27/03/2024 13 496 3032,02 17 721 4446,37 28/03/2024 1 1 6,15 48 2571 17195,75 02/04/2024 17 641 4487 12 551 3927 03/04/2024 39 1990 14347,87 57 2698 19733,74 04/04/2024 23 1206 8628,07 6 195 1378,85 05/04/2024 20 1431 9952,32 24 713 5011,38 08/04/2024 5 100 692,45 10 381 2647,95 09/04/2024 12 542 3683,11 18 651 4454,1 10/04/2024 13 582 4067,76 9 345 2436,93 11/04/2024 11 388 2652,39 2 74 509,11 12/04/2024 12 316 2161,76 17 485 3334,4 15/04/2024 8 325 2261,28 16 584 4082,58 16/04/2024 23 1190 8005,43 12 266 1760,36 17/04/2024 4 143 938,06 13 419 2775,95 18/04/2024 5 232 1544,6 7 147 982,84 19/04/2024 11 395 2626,71 2 79 528,51 22/04/2024 5 157 1041,75 5 79 528,51 23/04/2024 5 161 1066,43 18 796 5308,68 24/04/2024 18 538 3568,62 9 625 4177,02 25/04/2024 4 85 576,8 12 680 4561,92 26/04/2024 12 396 2651,37 4 79 530,89 29/04/2024 5 160 1076,92 10 318 2162,4 30/04/2024 10 364 2437,62 22 622 4191,68 02/05/2024 7 181 1261,6 15 1634 11436,85 03/05/2024 8 217 1586,88 33 1507 10891,83 06/05/2024 24 1177 8384,46 34 1467 10598,75 07/05/2024 34 1592 11823,65 58 2082 15472,89 08/05/2024 41 1849 13433,28 31 1427 10369,21 09/05/2024 4 71 516,7 19 493 3611,18 10/05/2024 15 415 3067,73 11 387 2879,58 13/05/2024 5 180 1339,78 15 857 6414,36 14/05/2024 17 662 4948,28 21 493 3706,38 15/05/2024 10 437 3244,8 16 326 2434,98 16/05/2024 28 1921 13773,11 6 377 2696,04 17/05/2024 4 256 1780,56 4 92 643,98 20/05/2024 1 1 7 9 378 2667,57 21/05/2024 8 276 1954,18 8 251 1783,46 22/05/2024 13 588 4109,16 1 1 7,06 23/05/2024 1 1 6,95 12 275 1914,92 24/05/2024 5 215 1496,41 2 96 671,99 27/05/2024 2 94 652,36 1 1 6,94 28/05/2024 5 230 1604,53 2 18 125,66 29/05/2024 5 98 682,12 5 90 630 30/05/2024 17 1044 7355,34 23 1687 11908,2 31/05/2024 9 723 5068,83 6 307 2170,43 03/06/2024 21 1332 9446,22 31 1774 12634,8 04/06/2024 11 528 3726,45 13 411 2916,27 05/06/2024 6 246 1740,03 7 208 1474,94 06/06/2024 3 159 1119,24 5 309 2184,9 07/06/2024 1 4 28,16 5 321 2277,32 10/06/2024 12 728 5101,71 5 180 1259,87 11/06/2024 17 1176 8037,52 7 158 1094,39 12/06/2024 7 658 4299,95 5 310 2039,83 13/06/2024 2 234 1535,82 8 460 3044,28 14/06/2024 21 1227 7995,76 10 361 2417,15 17/06/2024 11 458 2979,2 17 1205 7839,21 18/06/2024 4 87 580,3 19 279 1873,07 19/06/2024 12 428 2877,44 2 116 779,55 20/06/2024 19 876 5759,89 3 58 389,37 21/06/2024 7 154 1008,24 9 264 1735,11 24/06/2024 8 319 2089,14 4 113 741,32 25/06/2024 3 213 1390,08 5 113 745,8 26/06/2024 14 250 1718,15 34 2787 19467,61 27/06/2024 16 577 4042,93 8 504 3556,08 28/06/2024 18 825 5580,14 6 170 1172,97