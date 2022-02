HYDROGENE DE FRANCE : Accélération du développement commercial de Hydrogène de France en 2021

Des réalisations marquantes :

CEOG, première centrale électrique multi-mégawatts à hydrogène au monde, entrée en phase de construction en septembre 2021 ;

Structuration des équipes de développement sur 5 zones prioritaires : 6 nouveaux projets entrés en développement depuis juin 2021 ;

95 M€ de trésorerie et actifs financiers courants, avec le franc succès de l'IPO en juin 2021, pour soutenir le développement accéléré de la Société ;

Des perspectives solides :

Potentiel de centrales de 2 364 MW de puissance EnR et de 5 406 MWh de stockage par hydrogène à livrer à partir de 2023 ;

Renewstable ® Barbados (« RSB »), 2 ème projet développé par HDF Energy à accueillir un investisseur majoritaire en février 2022 ;

Confirmation de nos objectifs présentés lors de l'IPO : 100 M€ de chiffre d'affaires, avec une nette accélération attendue dès 2023, pour une marge d'EBITDA d'environ 35% à horizon 2025.



Bordeaux, le 22 février 2022 – Hydrogène de France (« HDF Energy » ou la « Société ») – Euronext Paris : HDF – pionnier dans le développement d'infrastructures permettant la production d'électricité continue ou à la demande à partir d'hydrogène issu d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), présente son activité commerciale et son chiffre d'affaires de l'exercice 2021.



Damien Havard, Président-Directeur général de Hydrogène de France , déclare : « L'exercice 2021 est une année charnière dans le développement d'HDF Energy sur de nombreux aspects. Nous avons débuté la construction de CEOG, notre première centrale Renewstable ® et une première mondiale. Cette concrétisation atteste de l'expertise et du savoir-faire développé par HDF mais également du fort potentiel de l'hydrogène-électricité dans toutes les régions du globe.

HDF Energy a franchi un autre jalon structurant dans son développement avec l'introduction en Bourse qui nous a permis d'accueillir à notre capital deux partenaires stratégiques, RUBIS et TERÉGA, ainsi que des investisseurs institutionnels français et étrangers de renom et de nombreux actionnaires individuels. Fort de ce tremplin qui a doté la Société des moyens financiers nécessaires à ses ambitions, HDF Energy a intensifié, avec succès, son développement commercial, conquérant ainsi des positions stratégiques et renforçant son leadership mondial dans le développement de projets de centrales de production d'électricité continue ou à la demande à partir d'hydrogène et d'énergies renouvelables.

Nous avons désormais un portefeuille commercial, aussi bien sur le développement de centrales que sur la vente de piles à combustible de forte puissance, en ligne avec nos ambitions et nous permettant de capter une part significative, entre 12% et 17%, de l'investissement total dans les programmes. »



Un vaste portefeuille de projets dont 17 centrales en développement et 1 en construction

HDF Energy est pleinement focalisée sur l'enrichissement du portefeuille de projets et l'évolution de chaque projet dans ses principales grandes phases de développement (prospection, développement puis construction). Ce pipeline constitue l'indicateur avancé de la valeur créée par la Société dans les années à venir. Á chaque projet est associée la vente de piles à combustible (PaC) de forte puissance, technologie clé des centrales de production d'électricité propre et non intermittente développées par HDF Energy.

Le tableau ci-après recapitule l'ensemble des projets initiés et développés par HDF Energy, par zone géographique et par stade de maturité, avec la puissance à installer.

Construction Développement Prospect MW

de centrales MWh

stockage MW

de centrales MWh

stockage MW

de centrales MWh

stockage EMEA 55 128 172 400 165 352 Amérique Latine & Caraïbes 213 566 410 1 192 Asie 91 159 358 577 Afrique australe 84 230 741 1 662 Océanie 31 74 44 106 Total 55 128 591 1 429 1 718 3 849



Sur l'exercice, HDF Energy est notamment entré dans la phase de construction de la Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais (CEOG). CEOG est à l'heure actuelle la première centrale électrique multi-mégawatts à hydrogène au monde ainsi que le plus grand projet au monde de stockage des énergies renouvelables intermittentes via l'hydrogène vert (128 MWh d'énergie stockée). Elle produira une électricité 100% renouvelable, stable et pilotable pour approvisionner toute l'année, de jour comme de nuit, l'équivalent de 10 000 foyers de l'ouest guyanais à un coût inférieur aux centrales diésel du territoire, mais sans émission de gaz à effet de serre, de particules fines, de bruit ou de fumées.

Doté d'un financement total de 170 M€, CEOG est constituée d'un parc photovoltaïque, d'un stockage d'énergie long terme et massif sous forme d'hydrogène vert couplé à un stockage court terme par batteries. Sa production, injectée sur le réseau électrique EDF, est garantie par un contrat de type capacitaire de 25 ans.

Depuis juin 2021, 6 projets additionnels sont entrés dans une phase de développement portant le portefeuille de projets à une puissance cumulée de 591 MW de production d'électricité et de 1 429 MWh de stockage d'énergie.



Chiffre d'affaires 2021 en ligne avec le plan de marche

Pour rappel, les revenus de HDF Energy liés au développement de projet sont reconnus progressivement, sur la base des coûts réellement encourus sur une période donnée et peuvent fluctuer en fonction des phases de développement des projets. Néanmoins, la valeur créée n'est reconnue qu'à partir de l'arrivée d'un actionnaire majoritaire dans le capital de la société de projet.

De même, la fourniture des piles à combustible ne contribue au chiffre d'affaires de la Société que lorsque ces piles sont livrées, alors que les temps de fabrication peuvent s'étaler sur une année ou plus et que les contrats de vente comprennent des jalons de paiement.

Sur l'exercice 2021, Hydrogène de France a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 885 k€, contre 1 936 k€ sur l'exercice précédent. Ce chiffre d'affaires est principalement constitué, comme pour les trois derniers exercices, des revenus constatés au titre du contrat de développement du projet et d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) conclu avec la société CEOG, société mise en équivalence depuis fin juillet 2018, et d'une prime afférente à la décision du lancement de la construction de la centrale électrique. Le projet CEOG, entré en phase de construction, a ainsi généré un moindre chiffre d'affaires en 2021.

Pour information, les acomptes encaissés mais non constatés en chiffre d'affaires sur l'exercice 2021 s'élèvent à 2,1 M€, dont 2,0 M€ inhérents aux contrats de fourniture des piles à combustible de la centrale CEOG. Il n'y avait pas d'acompte encaissés non constatés en chiffre d'affaires en 2020.

Compte-tenu de son activité et des modalités de reconnaissance du chiffre d'affaires selon la norme IFRS 15, HDF Energy estime que le chiffre d'affaires ne sera pas un indicateur pertinent pour apprécier le développement de la Société sur les prochains exercices. Elle n'anticipe pas de nette accélération de son chiffre d'affaires avant l'exercice 2023.

Dans les prochaines années, la création de valeur de HDF Energy repose principalement sur le développement de projets de production d'électricité stable et renouvelable. La Société estime être en mesure de générer, sur les phases de développement et de construction d'un projet, un chiffre d'affaires entre 12% et 17% du CAPEX de ce projet, incluant les prestations de développement et la fourniture des piles à combustible lors de la construction de la centrale électrique.



Renforcement de la structure financière avec le franc succès de l'IPO

En juin dernier, la Société a levé un montant net de 104 M€ [1] issus de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Paris.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie et les actifs financiers atteignent 95 M€, auxquels s'ajoutent 4 M€ de trésorerie immobilisée (actifs financiers non courants) dans le cadre du projet CEOG, ce qui permet à la Société de disposer des moyens financiers nécessaires à la poursuite de son développement et à l'accélération notable de son déploiement commercial.



Mise en œuvre du plan de développement

HDF Energy a, depuis plusieurs années, pris une avance considérable dans le développement de projets d'hydrogène-électricité et entend capitaliser sur son positionnement de pionnier pour devenir un acteur de référence mondiale dans le développement des centrales de production d'électricité continue ou à la demande à partir d'hydrogène et d'énergies renouvelables (éolien ou solaire).

Sur la seconde moitié de 2021, HDF Energy a significativement renforcé ses équipes de développement sur chacune des 5 zones géographiques prioritaires pour la Société (EMEA, Amérique latine & Caraïbes Asie, Afrique australe et Océanie). Avec une équipe dédiée de 23 talents aguerris au développement de grands projets de production d'électricité et des partenariats stratégiques d'envergure pour le développement de ses projets conclus avec ses deux actionnaires industriels, RUBIS et TERÉGA, HDF Energy accroît rapidement le nombre d'opportunités identifiées (50 projets à date, tous stades confondus) et assure le développement optimal des projets.

La Société a récemment franchi une étape supplémentaire de développement des centrales Renewstable ® avec l'entrée d'un investisseur majoritaire dans le projet Renewstable ® Barbados. RSB, le plus grand projet de production d'hydrogène dans les Caraïbes, fournira une électricité de base propre, résiliente, stable et compétitive 24/7 à 16 000 habitants. Utilisant uniquement le soleil comme source principale d'électricité (50 MW d'énergie solaire), RSB combine 128 MWh d'hydrogène vert et un stockage par batterie pour fournir une production continue d'énergie, jour et nuit.

En parallèle, HDF Energy poursuit le développement de l'usine de Blanquefort (fabrication en série de piles à combustible de forte puissance) pour laquelle la demande de permis de construire est en cours d'examen. L'usine pourrait ainsi être opérationnelle, comme prévu, dès 2023.

Devant le fort attrait pour ses solutions, la Société entend mener un déploiement rapide afin de sécuriser des positions stratégiques, sources de croissance et de rentabilité à long terme, avec l'objectif confirmé d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires pour une marge d'EBITDA d'environ 35% à horizon 2025.



Retrouvez l'information financière de Hydrogène de France

sur www.hdf-energy.com



À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

Hydrogène de France, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité, développe des centrales Hydrogen-Power de grande capacité et participe, au travers de sociétés projets dédiées, à leur exploitation. Ces centrales fourniront une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance fournies par Hydrogène de France.

Hydrogène de France développe deux modèles de centrales Hydrogen-Power :

Renewstable ® ( POWER-TO-POWER ) : Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place.

: Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place. HyPower ® ( GAS-TO-POWER ) : Centrales électrique multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport de gaz.

Hydrogène de France intègre le savoir-faire clé de la pile à combustible, dans le cadre d'un protocole d'accord avec Ballard (accord de licence exclusive de 7 ans), et développe en France (Métropole de Bordeaux) la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible de forte puissance pour l'énergie qui sera mise en service en 2023. Au travers de cette activité, Hydrogène de France adressera également les marchés du maritime et des data centers.

Hydrogène de France se positionne ainsi comme un puissant accélérateur de la transition énergétique en fournissant une électricité renouvelable non-intermittente et compétitive, parfaitement adaptée aux réseaux et à la demande.

Les actions HDF sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris compartiment B depuis le 24 juin 2021.



