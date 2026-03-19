HYDROGENE DE FRANCE : Accélération de l'activité industrielle portée par la signature du contrat de financement et rationalisation du portefeuille projets

Développement des piles à combustible : signature en décembre 2025 du contrat de financement pour un montant maximal de 168,9 M€ et d'un partenariat stratégique avec ABB dans le domaine maritime

Projets prioritaires redimensionnés pour un accès facilité au marché

Maîtrise des coûts : résultat net consolidé de – 5,7 M€ en 2025 contre -10,9 M€ en 2024

Pilotage attentif de la trésorerie : 33,5 M€ au 31 décembre 2025 contre 39,2 M€ au 31 décembre 2024

Bordeaux (France), le 19 mars 2026 - Hydrogène de France (HDF Energy), développeur de grandes infrastructures hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, présente son activité commerciale et ses comptes au 31 décembre 2025. Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 18 mars 2026. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

Signature du contrat de financement du projet industriel

Le 5 décembre 2025, HDF a signé avec Bpifrance le contrat de financement du projet industriel soutenu par l'Etat français dans le cadre de France 2030 pour un montant maximal de 168,9 M€. Notifié par la Commission Européenne en tant que Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC) en mai 2024, le projet industriel d'HDF a pour objectif de développer et industrialiser des piles à combustible de forte puissance destinée aux secteurs du stationnaire et des mobilités lourdes maritimes et ferroviaires.

HDF avait, dès 2022, lancé les investissements de production (construction du site de Blanquefort et du Centre d'Excellence) et humains (recrutement de l'équipe commerciale et de recherche) nécessaires au projet. La confirmation du financement permet désormais d'aborder sereinement la phase opérationnelle et le déploiement du programme, qui se décompose en six étapes clé assorties de livrables jusqu'en 2031.

Ainsi, HDF a enregistré en 2025 un produit de subvention de 16,6 M€, dont 6,6 M€ au titre du rattrapage des années antérieures (2022-2024).

Sur le plan de la trésorerie, HDF a perçu le 19 décembre 2025 un premier acompte de 12,7 M€.

Rationalisation du portefeuille de projets

Certains des projets sur lesquels le groupe porte ses efforts ont franchi des étapes importantes en 2025 : obtention de la licence d'exploitation pour la centrale Renewstable® RSB à Barbade ; soutien politique majeur et intégration au plan de développement électrique indonésien pour le projet Sumba et la pipeline indonésienne ; intégration au plan de développement électrique également pour le projet mexicain de Los Cabos ; réservation d'un terrain destiné à la construction d'une centrale Renewstable® au Kenya.

Des difficultés sont cependant apparues sur certains autres projets qui ont impacté les résultats (sans impact sur la trésorerie). Ainsi, pour être intégré au plan de développement électrique mexicain, le projet de Los Cabos a été redimensionné à environ un tiers du projet envisagé initialement, générant une perte de 0,5 M€ au 31 décembre 2025, les tranches complémentaires étant reportées à une date ultérieure. En Afrique du Sud, les temps nécessaires au développement des projets n'ont pas permis de satisfaire les délais contractuels prévus pour renouveler l'option de location des terrains dédiés au projet. Des discussions sont en cours afin de relancer le développement des projets sur la base des travaux déjà réalisés par HDF sur le site. Toutefois, en l'attente de la conclusion de ces discussions, le Groupe a intégralement déprécié les actifs du projet pour 1,5 M€.

Ces éléments expliquent l'évolution du portefeuille de projets avancés [1] dont le budget d'investissement total passe de 3,0 MdUSD en 2024 à 2,3 MdUSD en 2025.

En l'absence d'entrée de nouvel investisseur dans les projets, le chiffre d'affaires s'élève à 0,9 M€ pour les seules prestations d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (contre 1,3 M€ en 2024), hors refacturations sans marge de services sous-traités à des prestataires extérieurs. Il comprend notamment les prestations liées à la mise en opération des piles à combustibles livrées fin 2024 sur le chantier guyanais de la centrale CEOG, dont la mise en service est attendue courant 2026. En 2024, le chiffre d'affaires avait enregistré la livraison de ces piles pour 9,7 M€.

Charges opérationnelles contenues

Les charges opérationnelles hors amortissements passent de 15,3 M€ à 13,7 M€ en 2025.

L'effectif est passé de 125 personnes fin 2024 à 118 personnes fin 2025. Ainsi, la masse salariale, hors charges de personnel capitalisées sur les projets ou sur l'investissement industriel, est passée de 9,2 M€ en 2024 à 8,6 M€ en 2025.

Les charges externes sont passées de 6,9 M€ en 2024 à 4,7 M€ en 2025. En 2024, ces dépenses incluaient des coûts non récurrents liés au lancement du programme de recherche, à la mise en place des systèmes d'information dédiés, à l'inauguration et à l'emménagement des équipes françaises dans les nouveaux locaux de Blanquefort. Hors ces éléments non récurrents, ces dépenses sont en diminution par rapport à 2024 d'environ 20%.

Les amortissements sont en forte croissance du fait de l'effet en année pleine de l'amortissement de l'usine de Blanquefort (mise en service en mai 2024), et de la mise en service du centre d'excellence et d'essais à partir de février 2025.

Les dépréciations de l'exercice incluent la provision enregistrée sur les coûts du projet Mpumalanga en Afrique du Sud et une dépréciation partielle des stocks de composants pour 0,9 M€.

Les autres charges opérationnelles correspondent à l'impact du redimensionnement du projet de Los Cabos au Mexique.

Compte tenu de ces éléments, le résultat opérationnel s'élève à -2,4 M€ en 2025, contre -15,6 M€ en 2024.

Résultat net et situation de trésorerie maîtrisés

Le résultat financier est fortement impacté par l'évolution du dollar américain et des devises qui lui sont liées. Il inclut une perte de change de 1,0 M€ (contre un gain de change de 0,6 M€ en 2024). Les autres éléments du résultat financier correspondent au placement de la trésorerie disponible.

Compte tenu de la visibilité limitée sur le calendrier de concrétisation des projets avancés, le Groupe a limité en 2025 le niveau d'activation des déficits disponibles en France. Le compte de résultat enregistre donc une charge d'impôt de 3,4 M€ (contre un produit de 2,5 M€ en 2024).

Après prise en compte de l'ensemble de ces éléments, la perte de l'exercice s'établit à – 5,7 M€ en 2025, contre - 10,9 M€ en 2024.

La trésorerie du Groupe demeure saine à 33,5 M€ au 31 décembre 2025 (contre 39,2 M€ au 31 décembre 2024) après prise en compte d'un investissement pour l'exercice 2025 de 3,5 M€ relatif à la construction de l'usine de Blanquefort et du centre d'excellence et d'essais.

De nouvelles perspectives

Le lancement opérationnel du projet industriel marque l'entrée du Groupe dans une nouvelle phase de croissance. Les retombées économiques attendues étendent les domaines d'intervention du Groupe aux mobilités lourdes, ferroviaires et maritimes. L'accord de co-développement signé avec ABB en décembre 2025 pour les marchés maritimes est une première brique en ce sens. Les actions commerciales sont d'ores et déjà en cours, grâce aux équipes implantées par le Groupe depuis 2021 sur tous les continents.

Damien HAVARD, Président Directeur général de Hydrogène de France , déclare : « Après une année difficile pour l'ensemble de la filière hydrogène, la signature définitive du contrat de financement et du partenariat avec ABB pour le domaine maritime placent HDF dans une situation très favorable de champion européen industriel des piles à combustible de forte puissance. »

Les comptes sont disponibles en annexes du document PDF.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. Elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 100 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets avancés de plus de 2 milliards d'euros.

HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacific. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Hélène de Watteville

+ 33 (0)1 53 67 36 33

hdf-energy@actus.fr Serena BONI

+33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] Le suivi du portefeuille constitue l'indicateur le plus avancé de la création de valeur d'HDF, tant pour le Groupe que pour l'ensemble des parties prenantes de ces projets. HDF estime être en mesure de générer, sur les phases de développement et de construction d'un projet, un chiffre d'affaires compris entre 12% et 17% du coût de la construction, incluant les prestations d'ingénierie et la fourniture des piles à combustible lors de la construction de la centrale électrique.