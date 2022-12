HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Snam4Mobility, CuboGas et HRS s'associent pour développer des solutions efficientes de mobilité hydrogène

Snam4Mobility, CuboGas et HRS s'associent pour développer des solutions efficientes de mobilité hydrogène

San Donato Milanese (Milan) – Grenoble, le 15 décembre 2022 - Snam4Mobility (filiale de Snam), leader dans la fourniture de services intégrés pour la mobilité durable "verte et intelligente", utilisant du gaz naturel et du biométhane, CuboGas (filiale de Snam4Mobility), leader du marché italien dans la conception, le développement et la production de solutions technologiques pour la compression du gaz naturel, du biométhane ainsi que de l'hydrogène et HRS concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, ont signé un protocole d'accord ( memorandum of understanding ) visant le lancement d'un partenariat-cadre pour accélérer le développement de solutions efficientes de mobilité hydrogène pour le marché de l'Union européenne.

HRS et CuboGas travailleront conjointement pour développer et mettre en œuvre de nouvelles initiatives dans le domaine des infrastructures de mobilité à hydrogène. Plus précisément, Cubogas devrait devenir un fournisseur non exclusif de compresseurs d'hydrogène pour HRS , puisque l'accord permettra d'intégrer les solutions de CuboGas dans les stations HRS de grandes capacités (plus d'une tonne / jour d'hydrogène) pour les véhicules légers et les poids lourds (y compris celles réalisées par Snam4Mobility ).

Ce projet d'accord-cadre, d'une durée de 3 ans, représente également une opportunité stratégique pour HRS en termes d'empreinte géographique, en permettant le déploiement de stations HRS en Italie au travers de projets de mobilité décarbonée, pilotés par Snam4Mobility et soutenus par sa solide expérience dans le secteur. À terme, ces solutions communes pourraient être déployées sur l'ensemble du réseau commercial des deux partenaires.

Pour atteindre les objectifs ambitieux de l'Union européenne en matière de décarbonation des transports, HRS et Snam4Mobility se sont rapprochés afin de mettre en commun leurs savoir-faire et créer des synergies dans l'écosystème H2, en mettant l'accent sur le développement de stations de ravitaillement et de technologies connexes.

À propos de Snam4Mobility

Snam4Mobility, société détenue à 100% par Snam, fournit des services intégrés pour une mobilité durable " verte intelligente " utilisant le gaz naturel et le biométhane. Pour renforcer le réseau de distribution, Snam4Mobility construit des infrastructures de distribution de gaz comprimé (GNC et bioGNC) pour les voitures et de gaz liquéfié (GNL et bioGNL) pour les transports lourds. Le plan stratégique 2020- 2024 de Snam prévoit la construction de 150 nouvelles stations de ravitaillement en gaz naturel et biométhane et les cinq premières stations de ravitaillement en hydrogène.

À propos de CuboGas

Cubogas s.r.l., filiale de Snam4Mobility depuis 2018, est un opérateur international leader dans la conception, le développement et la production de solutions technologiques pour la compression du gaz naturel, du biométhane et de l'hydrogène pour différentes applications. L'entreprise est basée à Cherasco, dans le Piémont, et opère sur les marchés italiens et internationaux avec les marques Cubogas et Fuel Maker. Elle a plus de 50 ans d'expérience et a livré plus de 4 000 compresseurs dans le monde entier.

À propos de HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS HRS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse Financière

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 35

CONTACTS SNAM

Snam Media Relations

ufficio.stampa@snam.it

T. +39 02 37039163

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nJhykZhtaWycmZ5tZJ2Zm2eWbZxnxZKUlpLImJNwZ8yZa5ppxm1qZ5jJZnBom2xn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77671-hrs_-cubogas_-pr-vers-clean-actus-fr-v4.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com