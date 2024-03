HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : SEVEN ET HRS ANNONCENT UN PARTENARIAT VISANT À INSTALLER JUSQU'À 5 STATIONS HRS40 DE 1 TONNE/JOUR

Grenoble, le 28 mars 2024 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , et SEVEN, acteur clé de la transition énergétique annoncent leur partenariat, pour installer jusqu'à 5 stations hydrogène d'ici à 2025.

Le Groupe SEVEN est spécialisé dans le domaine des carburants renouvelables, et plus spécifiquement, BioGNC (BioGaz Naturel Comprimé) et BioH2 (hydrogène vert). Créé en 2017, SEVEN , investisseur, développeur, constructeur et exploitant de stations « vertes multi-énergies » pour le transport routier et maritime, intervient aussi bien auprès de structures privées que publiques. Dans ce cadre, SEVEN exploite aujourd'hui une vingtaine de stations distribuant des carburants renouvelables. Plusieurs stations complémentaires sont en construction ou en développement partout en France, avec une volonté forte d'accélérer le déploiement de solutions H2.

C'est dans cette optique que les partenaires ont décidé d'associer leurs savoir-faire dans de futurs projets de mobilité hydrogène avec 5 stations HRS40 de 1 tonne/jour prévues entre 2024 et 2025. La LOI signée ce jour positionne HRS comme fournisseur exclusif de SEVEN .

Cet accord marque une étape importante entre les partenaires, ouvrant la voie à des projets de grande envergure, permettant ainsi d'apporter une solution concrète à une demande déjà importante en matière de station hydrogène sur le territoire français.

Jean Michel RICHETON, Président du groupe de SEVEN a ajouté :

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur HRS pour développer notre réseau de stations hydrogène. Une offre compétitive, une expertise pointue et un accompagnement sans faille sont les principaux critères qui nous ont convaincus de choisir HRS. Cette alliance correspond à une vision commune : s'engager pleinement dans la décarbonation des mobilités lourdes grâce à l'hydrogène renouvelable. »

Hassen Rachedi, Fondateur et Président Directeur Général de HRS déclare : « Nous sommes extrêmement fiers de cette première collaboration ambitieuse avec Seven qui vise à déployer 5 stations de 1 tonne/jour. Cette initiative conjointe renforce notre engagement envers le déploiement de solutions hydrogène de pointe, répondant aux besoins croissants en mobilité durable au cœur de nos régions. Dans ce cadre, nos solutions de stations hydrogène capables de délivrer jusqu'à 1 tonne d'hydrogène par jour pour tous les types de véhicules constituent un atout essentiel dans le maillage de nos territoires où les usages de la mobilité hydrogène se multiplient. »

À PROPOS DE SEVEN

Le groupe SEVEN fondé en 2017 apporte un savoir-faire unique en maitrisant l'ensemble de la chaine de valeur développant ainsi de nouvelles énergies d'avenir, de la production à l'usage.

Le premier maillon du groupe est son réseau de stations multi-carburants (BioGNC, bioH2 et IRVE) pour le transport routier et maritime.

Economie circulaire, autonomie énergétique, emploi local et énergie renouvelable sont autant de sujets qui animent l'équipe de SEVEN.

Aussi, pour soutenir l'innovation et l'émergence de nouveaux savoir-faire, SEVEN se positionne sur des projets novateurs, notamment avec la technologie VabHYogaz®, permettant de produire de l'hydrogène renouvelable à partir de matière organique.

En parallèle, SEVEN complète sa chaine de valeur au côté de partenaires industriels pour concevoir et développer des solutions de rétrofit clés-en-main à destination de la mobilité lourde.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 31 décembre 2023, HRS comptait 142 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

