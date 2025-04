HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024-2025

FORTE DYNAMIQUE DE PRISE DE COMMANDES : 11,8 M€ SUR LE 1 er SEMESTRE ET NETTE ACCÉLÉRATION À l'INTERNATIONAL

1 er SEMESTRE RECORD D'INSTALLATIONS : PARC MONDIAL À 27 STATIONS HYDROGÈNE DE GRANDE CAPACITÉ

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2024-2025 IFRS AJUSTÉ À 7,4 M€ POUR DÉPRIORISATION DE STATIONS

EBITDA COURANT [1] du S1 2024-2025 SOUS CONTRÔLE À -6,5 M€, AVEC NOTAMMENT LA BAISSE DES CHARGES EXTERNES DE 14%

TRÉSORERIE BRUTE DE 9,6 M€ AU 31 DÉCEMBRE 2024

PRIORITÉ AUX MESURES DE MAITRISE DES COÛTS

Chiffre d'affaires IFRS publié de 7,4 M€ , sous l'effet ponctuel de la dépriorisation de commandes pour sécuriser les conditions de financement des projets et finaliser les installations reportées sur les exercices à venir ;

, sous l'effet ponctuel de la dépriorisation de commandes reportées sur les exercices à venir ; Chiffre d'affaires « brut [2] » de 14,9 M€ , porté par les nouvelles commandes remportées depuis le début de l'exercice ;

, Revenus de maintenance en forte progression (+180%), avec un taux de disponibilité des stations supérieur à 95 % ;

; Accélération du développement international avec des premières commandes de stations en Arabie Saoudite, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni ;

avec des premières commandes de stations en Arabie Saoudite, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni ; Carnet de commandes au 30 avril 2025 de 48,8 M€, dont 20,8 M€ à reconnaître sur les stations hydrogène déjà en cours de production en excluant les stations Hype et pHynix ;

dont 20,8 M€ à reconnaître sur les stations hydrogène déjà en cours de production en excluant les stations Hype et pHynix ; Maintien de l'objectif de chiffre d'affaires annuel en IFRS dans une fourchette de 20 à 30 M€.

Grenoble, le 29 avril 2025 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , présente ses résultats semestriels 2024-2025 (période du 1 er juillet au 31 décembre 2024), arrêtés ce jour par le Conseil d'administration. Les examens limités sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 31 décembre 2024, sera disponible le 30 avril 2025.

Compte de résultat au 31 décembre 2024, présenté en normes IFRS :

En k€ S1 2023/2024 S1 2024/2025 Variation Chiffre d'affaires 12 835 7 364 - 5 471 Charges d'exploitation [3] -16 938 -13 853 3 085 Dont achats consommés / Variation de stocks - 10 211 - 6 256 3 955 Dont charges de personnel -3 444 - 4 771 - 1 327 Dont charges externes -3 283 - 2 825 458 EBITDA courant 1 -4 103 - 6 489 - 2 386 Dotations aux amortissements et provisions -1 156 - 6 235 - 5 079 Résultat Opérationnel Courant Ajusté [4] -5 259 - 12 724 - 7 465 Plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2) -1 245 -580 665 Résultat opérationnel courant -6 504 - 13 309 - 6 805 Résultat opérationnel -6 627 - 13 291 - 6 664 Impôts 1 712 3 350 1 638 Résultat net -4 955 - 10 189 - 5 234

Hassen RACHEDI, fondateur et PDG de HRS, déclare :

« Le premier semestre 2024/2025 a permis à HRS de franchir de nouveaux caps et de renforcer son statut d'acteur stratégique au cœur de la transition énergétique. Les jalons posés ces derniers mois (déploiements réussis, percées commerciales à l'international, croissance des revenus récurrents) traduisent notre capacité à développer des équipements et solutions répondant aux attentes du marché.

Nous avons su démontrer notre capacité d'exécution industrielle en installant 10 nouvelles stations, illustrant la montée en puissance de notre outil de production et l'engagement de nos équipes.

Notre développement international s'est accéléré avec de premières commandes au Portugal, en Italie, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. En outre, nous avons reçu en février dernier une commande pour une station de très grande capacité, qui sera installée dans une ville européenne. Cette nouvelle référence positionne HRS comme un acteur de référence sur les projets les plus ambitieux.

Notre modèle industriel flexible nous permet aujourd'hui de répondre à une large diversité de besoins en matière de mobilité hydrogène, en particulier la mobilité lourde. En parallèle, nous renforçons la récurrence de nos revenus et avançons dans plusieurs négociations stratégiques avec de grands donneurs d'ordre en Europe et à l'international.

En France, la poursuite de projets structurants avec des partenaires historiques témoigne de la solidité de nos relations commerciales et de la confiance renouvelée envers nos solutions. Ces avancées s'inscrivent pleinement dans les objectifs nationaux de transition énergétique.

Comme tout acteur en croissance rapide, nous avons cependant dû faire face à des aléas conjoncturels et notamment aux difficultés économiques de certains clients. Elles ont entraîné des impacts comptables inclus dans le montant de nos dépréciations sur ce semestre.

Notre modèle a fait la preuve de cette solidité face à ces évènements ponctuels : nous avons démontré notre capacité à absorber les chocs, sécuriser nos ressources critiques et maintenir notre trajectoire de croissance à moyen terme, centrée sur l'arrivée de clients grands comptes, capables de s'engager durablement à nos côtés.

Dans le cadre de notre développement, nous faisons évoluer notre gouvernance pour renforcer notre efficacité opérationnelle et notre capacité à répondre aux enjeux stratégiques à venir. Je continuerai d'assurer le pilotage exécutif de l'entreprise, en collaboration étroite avec le Chief Transformation Officer (CTO) pour incarner la continuité entre la vision stratégique de l'entreprise et sa mise en œuvre concrète.

L'arrivée de Fabrice CLEMENCON à ce poste marque ainsi une nouvelle étape dans la transformation d'HRS, en vue de notre déploiement industriel à grande échelle. Il aura pour mission d'orchestrer cette montée en puissance, en fiabilisant les processus d'innovation et en garantissant la robustesse des solutions livrées sur le terrain.

Pour accompagner cette dynamique, nous avons lancé le projet Apollo, dont l'objectif est d'optimiser significativement nos dépenses entre 20 % et 30 % sur l'ensemble de nos services et prestations. Cette démarche s'inscrit dans une approche progressive et naturelle, reposant sur la maîtrise des coûts et l'optimisation des ressources. Il s'agit d'un exercice classique d'amélioration de la compétitivité, sans remise en cause brutale de notre organisation ni recours à un plan social.

À l'occasion de l'évolution de notre organisation, je remercie chaleureusement Olivier DHEZ pour son engagement au cours des quatre dernières années en tant que Directeur Général Délégué. Il continuera à œuvrer au sein de HRS en tant que Directeur Marketing, en charge également des relations institutionnelles et de la communication, où son expertise sera précieuse.

Dans un environnement économique plus exigeant, nous restons concentrés sur notre feuille de route alors que la transition vers une mobilité décarbonée s'accélère. La publication récente de la Stratégie Nationale Hydrogène confirme la priorité donnée à la mobilité lourde décarbonée et au déploiement d'un maillage dense de stations hydrogène sur tout le territoire, en cohérence avec la vision européenne portée par l'AFIR Avec cette convergence entre vision nationale, cadre européen et maturité technologique, HRS consolide son engagement et est en capacité de fournir une réponse concrète, disponible et compétitive aux besoins exprimés par les différents acteurs.

Forts d'un pipeline de projets solide, d'une organisation performante et d'une vision claire nous abordons le futur avec détermination et confiance. Notre ambition est intacte pour devenir le leader mondial de la mobilité hydrogène. »

RAPPELS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2024-2025 PUBLIÉ LE 30 JANVIER 2025

Le premier semestre 2024-2025 a été marqué par une intense activité opérationnelle et commerciale.

Le chiffre d'affaires « brut 2 » ressort sur le 1 er semestre 2024-2025 à 14,9 M€ soit une hausse de +15,9% par rapport au S1 2023-2024 (12,8 M€), dont 0,9 M€ pour la Tuyauterie Industrielle et 14,0 M€ pour les « Stations hydrogène » .

Le chiffre d'affaires « Stations hydrogène » provient de la contribution à l'avancement des stations mises en production lors de cet exercice, de nouvelles commandes de stations et des contrats de maintenance. Il se décompose de la manière suivante :

9,1 M€ issus des nouvelles commandes sur la période ;

4,4 M€ issus des stations en cours de production ou de déploiement signés sur les exercices précédents ;

0,5 M€ issus des contrats de maintenance (vs 0,2 M€ sur le S1 2023-2024, en hausse de 180%).

Afin de maîtriser le besoin en fonds de roulement et d'éviter des achats supplémentaires de composants, il a été décidé de prioriser les clients récents disposant de calendriers d'installation et de capacité de paiement ferme à court-terme. HRS a ainsi choisi de prioriser ces nouveaux clients vis à vis des clients qui ont dû décaler leurs engagements. Cette bonne gestion financière a engendré de facto une correction du chiffre d'affaires déjà reconnu à l'avancement pour ces clients.

En conséquence, le chiffre d'affaires en application des normes IFRS ressort à 7,4 M€, incluant :

-2,3 M€ d'impact à la suite de l'annulation ferme de commandes portant sur 2 stations HRS14 (pour GCK et Hopium), qui ont été finalement réaffectées à de nouveaux clients ;

-5,3 M€ d'impact lié aux commandes dépriorisées mais non annulées.

En k€ - période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 S1 2023-2024

IFRS S1 2024-2025

BRUT 2 S1 2024-2025

IFRS Chiffre d'affaires 12 835 14 902 7 364 Dont Stations hydrogène & Maintenance 10 913 14 049 6 511 Dont Tuyauterie industrielle et autres 1 922 852 852

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024/2025 : PRIORITÉ À LA TRÉSORERIE ET À LA MAÎTRISE DES COÛTS

Comme sur l'exercice précédent, la marge brute du S1 2024/2025 est non normative à 15,0% (vs 20,4% au S1 2023/2024), compte tenu de l'effet des premières installations des stations HRS40 (1 tonne/jour).

Les charges opérationnelles (charges de personnel et charges externes) s'établissent à 7,6 M€ vs 6,7 M€ au S1 2023-2024, reflet des importants investissements en R&D notamment avec la mise en service de la zone d'essais et des trois stations HRS40 en fin d'année 2024. Les charges de personnel (hors attribution gratuite d'actions (AGA) et intérimaires) atteignent ainsi un pic à 4,8 M€ (3,4 M€ au S1 2023/2024) avant que l'effet de la diminution des effectifs engagée depuis juin 2024 (-10%) se matérialise sur les prochains semestres.

Les charges externes ont, quant à elles, déjà amorcé leur décrue à 2,8 M€ (vs 3,2 M€ au S1 2023-2024, soit -14%), notamment en raison de la baisse des frais de prestations de services et des frais marketing et commerciaux.

Compte tenu de ces éléments, l'EBITDA courant 1 du 1 er semestre 2024/2025 s'établit à -6,5 M€. Comme annoncé fin janvier 2025, HRS poursuivra ses efforts afin d'adapter sa structure de coûts à la dynamique de marché.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions est impacté par la comptabilisation d'une provision pour dépréciation de 5,7 M€ à la suite de la dégradation récente de la situation financière de deux clients, postérieurement à la clôture du 31 décembre 2024. Les commandes destinées à ces deux clients, qui sont dans les locaux d' HRS , pourraient être réaffectées le cas échéant, après les adaptations techniques adéquates, à d'autres commandes fermes sur des projets disposant de financements suffisants et de calendriers d'installation à court terme.

Après dotations aux amortissements et provisions pour 6,2 M€, le Résultat Opérationnel Courant ajusté 4 s'établit à -12,7 M€. Après comptabilisation des charges non cash liées au plan d'actions gratuites pour 0,6 M€, le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à -13,3 M€.

Après la prise en compte d'un produit d'impôt de 3,4 M€ et d'un résultat financier de -0,3 M€, le résultat net du premier semestre 2024/2025 s'établit à -10,2 M€ (vs. -5,2 M€ au S1 2023-2024).

FLUX DE TRÉSORERIE

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE EN k€ 2023/2024 S1 2024/2025 RESULTAT NET (10 411) (10 189) CAF avant coût de l'endettement financier et impôt (11 963) (11 570) Variation du BFR (4 162) 16 772 FLUX NET DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNEL (I) (16 125) 5 202 Dont acquisitions nettes d'immobilisations (11 839) (3 855) FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'INVESTISSEMENT (II) (11 839) ( 3 855) Dont variation nette des emprunts 4 115 (2 348) Dont variation nette des concours bancaires - 3 865 FLUX NET DE TRESO. GÉNÉRÉ PAR LES OPE. DE FINANCEMENT (III) 4 115 1 517 VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III) (23 849) 2 864 TRÉSORERIE : CLÔTURE 6 694 9 558

Les flux de trésorerie opérationnels ressortent en nette amélioration à 5,2 M€ au 31 décembre 2024. Ils sont constitués d'une capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôts de -11,6 M€, reflétant le résultat de la période impacté par un effet non cash des dépréciations de créances de 5,7 M€, ainsi que d'une variation de BFR positive de 16,8 M€ dans laquelle cet effet non-cash est compensé.

La variation du BFR est aussi liée pour une partie à une meilleure collecte des créances et à la priorisation des clients solvables ayant des projets de stations aux financements sécurisés. Elle inclut par ailleurs 8,4 M€ apportés en compte courant par l'actionnaire principal et PDG fondateur, afin d'accompagner le décalage de paiement de certains clients, ce qui a permis d'améliorer le besoin en fonds de roulement et de résorber les dettes fournisseurs.

Ces flux couvrent les flux d'investissement de -3,9 M€, principalement constitués de dépenses en R&D. La fin du cycle de mobilisation de CAPEX pour le développement du site de production de la zone d'essai entraine une nette baisse des flux d'investissements par rapport à fin juin 2024 (de -11,8 M€).

Les flux de trésorerie générés par les opérations de financement ressortent à +1,5 M€ et incluent des remboursements d'emprunts pour -2,3 M€ sur la période ainsi que des concours bancaires courants pour +3,9 M€.

HRS dispose d'une trésorerie et équivalents brute de 9,6 M€ au 31 décembre 2024 contre 6,7 M€ au 30 juin 2024. Le Groupe dispose ainsi des moyens financiers adaptés à ses prochaines échéances pour les 12 prochains mois.

HRS RENFORCE SON LEADERSHIP EUROPÉEN AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Une disponibilité de stations supérieure à 95% et plus de 118 tonnes d'hydrogène distribuées

HRS disposait au 31 décembre 2024 d'une des bases installées les plus importantes avec 27 stations opérationnelles de grande capacité (28 stations au 29/04/2025).

Avec 10 stations installées sur le semestre écoulé, HRS a démontré son avance technologique et sa capacité à fournir en un temps record des infrastructures hydrogènes fiables et performantes. Les stations se distinguent par leur modularité, avec des capacités allant de 200 kg/jour à 4 tonnes/jour et de pistolets bi-pression à 350 et 700 bars, ce qui permet leur adaptation à tous types de véhicules et de renforcer le rôle de HRS dans la décarbonation des transports.

Les stations HRS affichent une fiabilité remarquable, avec une disponibilité supérieure à 95 % , maintenance incluse. Cette performance a permis aux clients des stations HRS de dépasser le cap des 141 tonnes d'hydrogène délivrées en Europe, permettant d'éviter l'émission de plus de 1 410 tonnes de CO? (respectivement 118 tonnes et 1 118 tonnes au 31 décembre 2024).

HRS renforce ainsi son positionnement d'acteur de référence dans la maîtrise technologique de ces installations complexes et conforte leadership européen du ravitaillement hydrogène, engagé aux côtés des collectivités, des entreprises et des citoyens afin de favoriser une mobilité zéro émission.

RAPPEL DES FAITS MARQUANTS OPÉRATIONNELS DU S1 2024/2025

Installation et mise en service de 10 stations en France et à l'international

Durant ce premier semestre 2024/2025, HRS a installé et mis en service 10 nouvelles stations en France et à l'international, notamment en Arabie saoudite. La société confirme ainsi sa capacité à installer ses stations partout dans le monde, avec des projets qui marquent des avancées significatives dans la mobilité hydrogène. La répartition est la suivante :

3 stations HRS40 [5] installées en France simultanément à Malataverne et à l'aéroport de Saint-Exupéry pour HYmpulsion, et à Saint-Sulpice pour Seven ;

2 stations de ravitaillement spécifiques pour Plug Power, installées à Barcelone et Madrid ;

2 stations HRS14 [6] pour SPAC dans le cadre du projet SHYMED porté par Hynamics ;

1 station HRS14 à Aubenas pour Hympulsion ;

1 station HRS14 pour HyGo à Lorient ;

1 station HRS14 installée en Arabie Saoudite, à Neom, pour ENOWA.

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL À L'INTERNATIONAL VERS DES ZONES À FORT POTENTIEL

HRS a poursuivi en parallèle son développement commercial en France et à l'international, au sein de territoires pionniers dans le développement de la mobilité hydrogène et susceptibles de constituer autant de relais de croissance pour le pipeline commercial.

Prises de commandes de 11,8 M€ sur le premier semestre

Sur ce 1 er semestre 2024-2025, HRS a reçu 9 commandes, illustrant la confiance qui lui est accordée par des acteurs stratégiques :

1 station HRS14 commandée en Italie par un acteur industriel, qui sera mise en service fin 2025 ;

par un acteur industriel, qui sera mise en service fin 2025 ; 1 station HRS14 commandée au Royaume-Uni par Element 2, qui s'inscrit dans le cadre du déploiement de son réseau national de stations pour favoriser une mobilité zéro émission ;

par Element 2, qui s'inscrit dans le cadre du déploiement de son réseau national de stations pour favoriser une mobilité zéro émission ; 1 station HRS14 commandée au Portugal par Hychem, pour une station installée début 2025. Elle s'inscrit dans le plan du Portugal visant à installer 100 stations d'ici 2030.

par Hychem, pour une station installée début 2025. Elle s'inscrit dans le plan du Portugal visant à installer 100 stations d'ici 2030. 1 station HRS14 commandée par la Communauté d'agglomération de l'Albigeois , pour « Albility Lab », centre européen dédié aux mobilités décarbonées.

, pour « Albility Lab », centre européen dédié aux mobilités décarbonées. 4 stations HRS14 commandées par HYmpulsion dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du projet « Zero Emission Valley ». Cette nouvelle commande porte à un total de 8 stations les commandes effectuées par HYmpulsion auprès de HRS dans le cadre du projet ZEV.

dans le cadre du projet « Zero Emission Valley ». Cette nouvelle commande porte à un total de 8 stations les commandes effectuées par HYmpulsion auprès de dans le cadre du projet ZEV. 1 station HRS14 commandée ALLDIS-NERIUS en Guyane , destinée au Centre Spatial de Kourou. Cette station alimentera la mobilité lourde du site ainsi que des générateurs électriques à partir d'hydrogène vert. Il s'agit de la 1 ère implantation de HRS en Outre-mer.

Grâce à son expertise technologique, HRS s'impose comme un partenaire de choix dans la transition énergétique mondiale, alimentant autant des hubs industriels que des infrastructures dans des régions pionnières en matière d'hydrogène.

Partenariat stratégique avec ECM Technologies pour l'activités Tuyauterie industrielle :

En juillet 2024, HRS a signé un partenariat stratégique de 5 ans avec ECM Technologies pour fournir des tuyauteries industrielles destinées à des fours photovoltaïques. Un nouveau site industriel sera construit, avec un financement assuré par l'actionnaire majoritaire et le Crédit Agricole. Ce projet vise à accroître la capacité de production et à consolider la position de HRS comme leader du marché.

Premiers pas aux É tats-Unis

HRS a créé sa filiale américaine lors de ce premier semestre, nommée HRS USA Inc . Cette initiative est soutenue par la Garantie de Projets à l'international de Bpifrance et constitue une avancée dans la stratégie d'expansion globale de HRS .

UNE OFFRE ENRICHIE POUR ADRESSER DES MARCHES COMPLÉMENTAIRES À FORT POTENTIEL

Au premier semestre 2024, HRS a enrichi son offre avec deux nouveaux produits stratégiques : le Filling Center, une solution modulaire de remplissage pour sites industriels, et l'Export Trailer, une option de ravitaillement d'hydrogène pour zones isolées. Ces innovations répondent aux besoins croissants de la mobilité hydrogène et de l'industrie, renforçant la position de HRS comme acteur clé de la décarbonation et de l'innovation dans la filière hydrogène.

Enfin, HRS a également reçu au 1 er trimestre 2025, dans le cadre du projet RHeaDHy, développé par un consortium européen, les pièces prototypes qui composeront la future station. Pour rappel, ce projet vise à multiplier par cinq le débit de remplissage d'hydrogène et permettre le ravitaillement des camions H2 en seulement 10 minutes.

FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DU 31/12/2024

HRS annonce un partenariat avec Toyota Motor Europe et ENGIE afin de révolutionner les infrastructures de ravitaillement en hydrogène

Le 28 janvier 2025, HRS a annoncé un partenariat avec Toyota Motor Europe et ENGIE pour développer la technologie Twin Mid Flow (TMF). Cette station innovante à double buse permet de ravitailler rapidement véhicules lourds (en moins de 10 minutes) et légers (en moins de 5 minutes), tout en réduisant les coûts d'installation. Conforme au règlement européen AFIR, elle peut délivrer jusqu'à 1 tonne d'hydrogène par jour à double pression (350 et 700 bar). Les premiers tests auront lieu fin 2025 à Champagnier. Ce projet, soutenu par l'UE dans le cadre de RHeaDHy, renforce la position de HRS comme leader des infrastructures hydrogène performantes et modulaires.

HRS remporte une commande stratégique en Europe pour une station hydrogène de très haute capacite (4 tonnes H2/jour) dédiée au transport public

Le 27 février 2025, HRS a annoncé la commande d'une station hydrogène de très grande capacité par un acteur clé de la transition énergétique. Première en Europe à ce niveau, elle pourra distribuer jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène par jour et sera opérationnelle début 2026 dans un grand centre urbain. Destinée au ravitaillement continu du transport public, elle comptera six terminaux de distribution. Sélectionnée après un appel d'offres, HRS a été choisie pour son expertise et son innovation, confirmant son rôle central dans le développement d'infrastructures pour la mobilité hydrogène lourde en Europe.

Point sur les clients pHYnix et Hype

Le 11 mars 2025 , HRS a communiqué sur l'évolution de la situation pour deux de ses clients, pHYnix et Hype.

HRS a pris acte du placement en redressement judiciaire en date du 6 mars 2025 de son client pHYnix, assorti d'une période d'observation de 6 mois. Les stations en cours de production n'ont pas été livrées et restent dans les locaux d' HRS .

Concernant le client Hype, un contentieux est apparu à la suite de la volonté de Hype Assets de rompre son contrat. En parallèle, des saisies conservatoires à hauteur de 4,8 M€ ont été pratiquées par la société Hype Assets sur les comptes bancaires d' HRS . Pour sa part, HRS a immédiatement initié une action judiciaire portant sur le non-respect par Hype Assets de ses engagements contractuels et visant à obtenir le paiement du solde des factures impayées par la société Hype Assets pour un total de 13,6 millions d'euros HT. HRS a également initié une procédure visant à lever les saisies conservatoires précitées. Les stations destinées à Hype n'ont pas été livrées et sont conservées dans les ateliers d' HRS .

HRS précise que, à ce jour, les procédures judiciaires sont toujours en cours.

Malgré ces saisies conservatoires et l'indisponibilité des sommes à date, ces évènements n'impactent en aucune manière la capacité financière d 'HRS à mettre en œuvre son plan d'affaires sur les 12 prochains mois. Enfin, compte tenu de ces éléments, pHYnix et Hype ne font désormais plus partie du carnet de commandes futures.

Publication de la nouvelle stratégie hydrogène par le gouvernement français

La nouvelle Stratégie Nationale Hydrogène (SNH II) a été présentée mi-avril 2025 par le gouvernement français. Celle-ci confirme l'ambition de la France de devenir un leader européen sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, en misant notamment sur la mobilité lourde décarbonée comme levier de souveraineté énergétique. Elle constitue un signal fort pour HRS , en totale adéquation avec sa vision industrielle.

La SNH II prévoit la création de hubs hydrogène et le déploiement d'une centaine de stations à haute capacité d'ici 2030, en ligne avec le règlement européen AFIR. Ce cadre renforce la pertinence de l'offre de HRS , déjà illustrée par ses stations HRS40 installées en France, dont celle de Saint-Sulpice.

CARNET DE COMMANDES À 48,8 M€ AU 30 AVRIL 2025

Au 30 avril 2025, le carnet de commandes atteint 48,8M€, dont 20,8 M€ à reconnaître sur les stations hydrogène déjà en cours de production, en incluant la commande stratégique en Europe reçue en février 2025 , mais en excluant toutes les stations Hype et pHynix compte tenu de leurs perspectives.

HRS RENFORCE SON ORGANISATION POUR SOUTENIR SA CROISSANCE ET STRUCTURER SON PILOTAGE OPÉRATTIONEL

HRS annonce une évolution de son organisation afin de consolider sa gouvernance et d'accélérer son développement.

Olivier Dhez, Directeur Général Délégué et Directeur Marketing, se consacrera désormais pleinement à la fonction de Directeur Marketing en charge des Relations Institutionnelles et de la Communication. Son expertise reconnue permettra de renforcer la stratégie de marque, la communication institutionnelle et le rayonnement de HRS en France et à l'international.

Hassen Rachedi, fondateur et Président – Directeur général de HRS , renforce son engagement dans les décisions opérationnelles et continuera à assurer directement le pilotage exécutif de l'entreprise. Cette réorganisation renforce la capacité de réaction et de décision stratégique de HRS dans un secteur en forte évolution.

Parallèlement, HRS annonce la nomination de Fabrice Clémençon au poste de Chief Transformation Officer (CTO). Ingénieur expérimenté, passionné par l'industrie et la transition énergétique, il a occupé des postes de direction en France et à l'international, aussi bien dans des PME que dans de grands groupes. Il rejoint le Comité de direction de HRS .

Dans ce contexte d'évolution de notre organisation, Fabrice Clémençon pilotera le plan de transformation "Apollo" , une initiative stratégique conçue pour renforcer durablement notre efficacité opérationnelle. L'ambition du projet est claire : réaliser entre 20 % et 30 % d'économies sur nos coûts, tout en préservant l'agilité et l'engagement de nos équipes. Apollo repose sur une approche structurée, progressive et respectueuse de notre organisation, visant à tirer le meilleur parti de nos ressources sans altérer nos fondamentaux humains ou opérationnels.

PERSPECTIVES 2024-2025

Grâce à son expertise reconnue et son ancrage industriel solide, HRS s'affirme comme un acteur clé de la mobilité hydrogène et concentre son développement commercial désormais sur les grands comptes, avec une dynamique résolument tournée vers l'international.

La société s'appuie sur un pipeline de projets prometteurs et un carnet de commandes fourni, qui souligne la confiance accordée à HRS par ses partenaires et clients, ainsi que la pertinence de ses solutions innovantes pour répondre aux objectifs mondiaux de décarbonation.

HRS poursuit son développement avec confiance et ambition pour l'exercice 2024-2025. La société a d'ores-et-déjà confirmé sa capacité d'exécution et renforcé sa présence en Europe, avec l'installation de 10 nouvelles stations sur le semestre. HRS observe également une montée en puissance des demandes pour les stations de grande capacité, à l'image de la première commande reçue en février pour une station HRS160 (4 tonnes par jour), ainsi qu'une accélération notable sur l'export, tant pour les trailers que pour les filling centers .

Afin de renforcer son positionnement, HRS va continuer de mettre un accent particulier sur la sécurisation de sa trésorerie afin de soutenir efficacement sa croissance. Cela se traduit par une gestion rigoureuse des décaissements pour les stations en fabrication et par la réduction des investissements industriels (CAPEX) et des dépenses de R&D, après l'achèvement de l'ambitieux cycle d'investissements. La société a démontré sa capacité à gérer un besoin en fonds de roulement élevé lors de son ambitieux cycle d'investissements, désormais achevé.

Les revenus récurrents liés aux contrats de maintenance devraient connaître une trajectoire de forte croissance au fur et à mesure de la mise en service de nouvelles stations et contribueront significativement au chiffre d'affaires à moyen terme.

L' objectif annuel de chiffre d'affaires en IFRS est compris entre 20 M€ et 30 M€, pour tenir compte de la priorisation des commandes possédant des échéanciers de paiements et des calendriers d'installation à court terme.

HRS maintient son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 85 M€ avec un horizon de temps à confirmer, en s'appuyant sur le potentiel de son pipeline, tout en visant une rentabilité significative avec une marge d'EBIT positive dès 2026.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2024/2025, fin juillet 2025.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec vingt-huit stations de 200 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 Relations presse financière

ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 35 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

[1] L'EBITDA courant, selon la définition utilisée par la Société, est égal au chiffre d'affaires moins les coûts directs, les frais de personnel et les frais généraux, hors dépenses non courantes et hors impact non-cash du plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2).

[2] Chiffre d'affaires avant correction de l'avancement sur des stations dépriorisées et annulées.

[3] Hors dotations aux amortissements et provisions et Plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2).

[4] Le Résultat Opérationnel Courant Ajusté correspond, selon la définition utilisée par la Société, au Résultat Opérationnel Courant minoré de l'impact du plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2).

[5] Dénomination commerciale de la station de 1 tonne/jour ou jusqu'à 40 kg/heure.

[6] Dénomination commerciale de la station de 200 kg/jour ou jusqu'à 14 kg/heure.