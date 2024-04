HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023/2024

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023/2024

RÉSULTATS SEMESTRIELS REFLÉTANT LA SAISONNALITÉ HABITUELLE

LEADERSHIP CONFIRMÉ AVEC 13 SITES DE DISTRIBUTION INSTALLÉS EN 30 MOIS

480 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES POTENTIEL LIÉS À 237 STATIONS

EN PHASE FINALE DE SÉLECTION OU NÉGOCIATION

Chiffre d'affaires de 12,8 M€ (+20%) au S1 2023/2024, le plus élevé de son histoire pour un 1er semestre ;

EBITDA courant [1] du S1 2023/2024 sous contrôle à -4,1 M€, grâce à une bonne maitrise des coûts ;

grâce à une bonne maitrise des coûts ; Revue stratégique du Carnet de commandes à 51 M€ pour 63 stations sur la période 2024-2027 ;

Projet de création d'une filiale aux États-Unis en 2024 avec le soutien de BPI France pour accélérer l'entrée sur un des marchés mondiaux les plus dynamiques de l'hydrogène ;

en 2024 avec le soutien de BPI France pour accélérer l'entrée sur un des marchés mondiaux les plus dynamiques de l'hydrogène Confirmation des objectifs de croissance de chiffre d'affaires 2023-2026 confortés par la maturité de grands plans industriels européens sur l'infrastructure de la mobilité hydrogène.

Grenoble, le 29 avril 2024 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen et Pure Player des stations de ravitaillement en hydrogène , présente ses résultats semestriels pour l'exercice 2023/2024 (période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023), arrêtés ce jour par le Conseil d'administration.

Compte de Résultat au 31 décembre 2023, présenté en normes IFRS :

En k€ S1 2022/2023 S1 2023/2024 Variation Chiffre d'affaires 10 897 12 835 +1 938 Charges d'exploitation [2] -12 968 -16 938 -3 970 Dont achats consommés et var. stock -8 028 -10 211 -2 183 Dont charges de personnel -2 837 -3 444 -607 Dont charges externes -2 108 -3 283 -1 175 EBITDA courant 1 -2 071 -4 103 -2 032 Dotations aux amortissements et provisions -622 -1 124 -502 Résultat Opérationnel Courant Ajusté [3] -2 693 -5 259 -2 566 Plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2) -922 -1 245 -323 Résultat opérationnel courant -3 615 -6 504 -2 889 Impôts 860 1 712 852 Résultat net -2 684 -4 955 -2 271

Hassen RACHEDI, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS , déclare : « Nous avons réalisé un bon premier semestre avec une progression de 20% de notre chiffre d'affaires, en alignement avec notre plan de marche. Nous confirmons ainsi notre objectif annuel d'un chiffre d'affaires compris entre 31 et 40 M€. Nous sommes fiers de souligner que HRS est le seul pure player dans la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène. Cette expertise unique renforce notre positionnement sur le marché et notre capacité à répondre aux besoins croissants en infrastructures hydrogène, tant en Europe que dans d'autres régions du monde.

Nous sommes actuellement en phase finale de structuration commerciale et de production, au moment où les grands projets européens s'intensifient, bénéficiant de soutiens institutionnels déterminants. En effet, l'Union européenne a récemment alloué d'importants financements dans la mobilité hydrogène, soit 424 millions d'euros pour 42 projets [4] , avec pour objectif la mise en place d'un réseau de 700 stations de grande capacité, à raison d'une station tous les 200 km sur les axes routiers pan-européens comme le stipule le cadre réglementaire européen de l'AFIR entré en vigueur le 13 avril 2024 [5] .

Les grands acteurs du secteur s'associent pour saisir ces opportunités sur le marché européen, ouvrant ainsi des perspectives majeures pour notre société. Citons par exemple le groupement TEAL, composé de TOTALÉNERGIES et d'AIR LIQUIDE, qui ambitionne d'installer 100 stations d'ici 2030. Parallèlement, de grands acteurs industriels, constructeurs, transporteurs et logisticiens, sont en phase de consultation et de déploiement d'infrastructure de ravitaillement en Europe, ce qui représente pour nous des volumes importants. Nous anticipons donc des commandes significatives dans les prochains semestres, comme en témoigne la multiplication par 3,6 de notre pipeline commercial en un an, atteignant un niveau record avoisinant les 500 M€ en phase finale de sélection ou de négociation. Les durées des appels d'offres et des négociations rallongées sont justifiées par la taille et l'ampleur des projets, et nous sommes confiants dans notre capacité à saisir une part importante de ces marchés, grâce à notre équipe commerciale expérimentée, notre capacité de production unique au monde, ainsi qu'à notre avance technologique dans les stations modulaires de grande capacité.

Nous accélérons également notre expansion dans les zones hors d'Europe à fort potentiel. L'administration Biden-Harris a récemment publié sa feuille de route pour accélérer le déploiement d'infrastructures destinées aux camions de marchandises à hydrogène. L'objectif est d'équiper les grands axes de circulation en stations-service hydrogène d'ici 2040. Nous prévoyons donc de créer prochainement une filiale aux États-Unis, soutenue par la BPI. Le pays vise la mise en place d'un vaste réseau de 4300 stations d'ici 2030, contribuant ainsi de manière significative à l'essor de la mobilité hydrogène à l'échelle mondiale.

Nos discussions se poursuivent par ailleurs au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, avec des projets déjà identifiés, portés par des acteurs locaux ambitieux. La feuille de route "Enabling Measures Roadmap for Low-Carbon Hydrogen Middle East and North Africa" [6] développée par le Forum Économique Mondial, en collaboration avec Accenture, prévoit ainsi la mise en place prochaine de stations de ravitaillement en hydrogène dans ces régions, ouvrant de nouvelles opportunités pour notre entreprise.

Dans ce contexte, HRS demeure plus que jamais confiant dans la poursuite de son développement rapide dans les mois et les années à venir, grâce à notre expertise, notre engagement et notre vision résolument tournée vers l'avenir. Pour finir, je tiens à remercier tous nos collaborateurs pour leur engagement sans faille dans le développement de notre entreprise.”

NETTE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL ET MAITRISE OPÉRATIONNELLE DANS UN CONTEXTE DE SAISONNALITÉ AU S1

HRS enregistre le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire pour un premier semestre, à 12,8 M€, soit une croissance de +20%, dont 10,9 M€ pour le segment des Stations hydrogène, en croissance de +18%. En détail, le chiffre d'affaires des stations hydrogène se décompose entre :

3,1 M€ issus des 4 stations qui ont été commandées sur la période ;

7,8 M€ issus des 39 stations en cours de production ou de déploiement, dont 14 stations d'une capacité de 1 tonne/jour (HRS40);

159 k€ issus des premiers contrats de maintenance, ce chiffre ayant pour vocation à croitre significativement, sachant qu'à fin décembre 2023, 12 stations ont déjà été mises en service depuis l'introduction en Bourse.

En parallèle, l'activité historique de Tuyauterie industrielle est également en nette progression à

1,9 M€, grâce aux nouveaux contrats signés récemment.

Comme sur l'exercice précédent, la marge brute du S1 2023/2024 est non normative à 20,4% (vs 26,4% au S1 2022/2023) compte tenu de l'effet des premières stations HRS40 (1 tonne/jour). La marge brute s'améliorera mécaniquement par la maîtrise de nos coûts de production et l'augmentation des volumes de ventes des stations H40.

L'EBITDA courant 1 du 1er semestre 2023/2024 s'établit à -4,1 M€, reflétant la saisonnalité habituelle de l'activité (1/3 du chiffre d'affaires réalisé au 1er semestre pour des charges plus linéaires entre les semestres) et la poursuite des investissements de croissance comme prévu dans le plan de marche.

En cohérence avec la phase d'investissement pour l'avenir et de forte croissance du chiffre d'affaires d' HRS , les charges opérationnelles augmentent de 30,5% et s'établissent à 16,9 M€. Elles intègrent des charges externes en progression à 3,3M€ (+1,2 M€), notamment lié aux frais de prestations de services dans le domaine de la R&D et aux efforts de vente et marketing qui ont permis le renforcement du pipeline commercial. Les charges de personnel en hausse de 0,6 M€ ressortent à 3,4 M€ reflétant l'accroissement des effectifs (+44 collaborateurs par rapport au 31 décembre 2022) permettant d'assurer la croissance de l'activité.

Après l'impact non-cash de -1,2 M€ du Plan d'attribution d'actions gratuites à tous les salariés annoncé lors de l'introduction en bourse de HRS , et les dotations nettes aux amortissements et provisions de 1,1 M€, le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à -6,5 M€.

Enfin, après la prise en compte d'un produit d'impôt de 1,7 M€ et d'un résultat financier neutre, le résultat net du premier semestre 2023/2024 s'établit à -5,0 M€, en baisse de 2,3 M€ par rapport à l'exercice précédent.

STRUCTURÉ POUR POURSUIVRE LA MONTÉE EN PUISSANCE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Tableau de flux de trésorerie en k€ 2022/2023 S1 2023/2024 CAF avant coût de l'endettement financier et impôt (7 365) (6 220) Variation du BFR 6 698 (2 898) FLUX NET DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNEL (I) (667) (9 118) Dont acquisitions nettes d'immobilisations (16 246) (7 427) FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'INVESTISSEMENT (II) (16 229) (7 427) Dont variation nette des emprunts 12 769 1 837 FLUX NET DE TRESO. GÉNÉRÉ PAR LES OPE. DE FINANCEMENT (III) 12 769 1 837 VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III) (4 126) (14 713) TRÉSORERIE : CLÔTURE 30 543 15 829

Les flux de trésorerie opérationnels ressortent à -9,1 M€ au 31 décembre 2023, constitués d'une capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt de -6,2 M€, lié au résultat de la période, ainsi que d'une variation de BFR de -2,9 M€, liée à la croissance de l'activité avec 39 stations en cours de fabrication ou en cours de déploiement et l'augmentation des créances clients associées.

En parallèle, les flux d'investissement se sont élevés à -7,4 M€, liés principalement au développement de l'outil industriel et du nouveau siège social de l'entreprise pour 5,2 M€, notamment la zone d'essais unique en Europe du nouveau site de production [7] et aux efforts R&D à hauteur de 1,6 M€.

Les flux financiers ressortent à +1,8 M€ du fait principalement de la souscription de 3,1 M€ de nouveaux emprunts, dédiés au financement de l'outil industriel et de 1,3 M€ de remboursement d'emprunts et d'intérêts sur la période.

HRS dispose ainsi d'une trésorerie et équivalents brute de 15,8 M€ au 31 décembre 2023, contre 30,5 M€ au 30 juin 2023.

HRS affiche, au 31 décembre 2023, un poste de créances clients à hauteur de 46,6 M€, dont 17,3 M€ de factures à émettre (FAE) et 27 M€ de montants facturés sur l'activité stations hydrogène, composés majoritairement de retards de paiement de deux clients principaux. Actuellement, des négociations sont en cours avec l'un des clients afin de mettre en place un nouvel échéancier de paiement plus adapté et des discussions sont engagées avec le second concernant le périmètre de l'accord-cadre ratifié par les parties et les délais de paiement.

Ces démarches démontrent l'engagement d' HRS à assurer la gestion efficace de ses créances clients tout en préservant des relations solides avec ses partenaires commerciaux.

CARNET DE COMMANDES REVU À 51 M€

Au cours de cette première moitié d'exercice, HRS a enregistré 4 nouvelles commandes en Europe, dont 2 dans le cadre de l'accord avec Plug Power et 2 stations d'un client historique.

Au 31 décembre 2023, le carnet de commandes ressortait à un niveau élevé de 97 M€, représentant 39 stations à mettre en production entre 2024 et 2027, principalement pour Hype et Engie et un reliquat de 20 M€ sur les stations en cours de production ou de déploiement.

Après une revue stratégique pour conforter son carnet de commandes, HRS a décidé de l'actualiser à fin avril afin notamment de refléter l'absence de visibilité donnée par Hype sur des nouvelles commandes, entrainant de facto la sortie de 25 stations probabilisées pour ce client dans le carnet de commandes au 31 décembre 2023 à hauteur de 62,5 M€. La signature récente de l'accord avec Seven pour 5 stations [8] a été également incluse, portant le montant du carnet de commandes au 29 avril 2024 à 51 M€ [9] , pour 63 stations commandées ou à commander d'ici à 2027.

PIPELINE COMMERCIAL DE 480M€ MULTIPLIÉ PAR 3,6 EN 9 MOIS, SOUTENU PAR DES PROJETS D'AMPLEUR

La dynamique mondiale visant à décarboner la mobilité lourde à travers divers leviers, dont l'hydrogène, implique nécessairement l'essor d'une infrastructure mondiale. En conséquence l'Europe se dote aujourd'hui de projets ambitieux de transports transnationaux d'hydrogène, tels que MosaHYc (France-Allemagne-Luxembourg) ou BarMar-H2Med (France-Espagne), afin d'alimenter la demande exponentielle en hydrogène vert.

Dans ce contexte, le marché de la mobilité hydrogène continue de se développer sous l'impulsion de grands plans européens, ainsi que sur de nombreux marchés nationaux, tirés par les secteurs de la logistique & des transports et les grands pétroliers. L'Union Européenne a émis des appels à projets pour plus de 1 milliard d'euros à travers le Fonds d'infrastructure pour les carburants alternatifs (AFIF), devant aboutir à l'installation de près de 50 stations.

De plus, ce sont environ 700 stations qui devraient être déployées dans le cadre de l'AFIR, porté par le Conseil de l'UE, pour l'installation de station d'hydrogène d'une tonne par jour tous les 200 km sur le réseau RTE-T et dans chaque nœud urbain d'ici à la fin de 2030.

Le pipeline commercial de HRS s'est en conséquence nettement renforcé au 29 avril 2024, sous l'impulsion de ces nombreux projets. Il est composé de commandes potentielles et projets identifiés, comprenant 237 stations en sélection « shortlist » ou négociation finale sur des appels d'offres européens pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 480 M€ (+347 M€ ou multiplié par 3,6 depuis le début de l'exercice) avec des livraisons sur la période 2024-2030, nécessitant naturellement des phases préparatoires approfondies. Ce montant ne comprend pas encore des projets dans les nouvelles zones adressées hors Europe.

DÉVELOPPEMENT CIBLÉ À L'INTERNATIONAL VERS DES ZONES À FORT POTENTIEL

HRS poursuit en parallèle le développement vers des zones internationales à forte attractivité qui constitueraient de nouveaux relais de croissance pour pipeline commercial à partir de 2025 :

L'Amérique du Nord est une cible prioritaire de développement commercial : Selon une étude publiée par Fuel Cell and Hydrogen Energy Association (FCHEA) [10] , et intitulée "Road Map to a US Hydrogen Economy Full Report", le marché américain de la mobilité hydrogène est attendu en forte croissance, avec une projection de 4300 stations spécifiquement pour les besoins des véhicules lourds (Heavy Duty Vehicules). Selon ce même rapport, d'ici 2030, il est projeté la vente de 1,2 million de FCEVs [11] aux USA. Enfin, la Californie a fixé des objectifs ambitieux visant à créer un réseau de 1 000 stations d'hydrogène d'ici 2030. Avec le soutien financier récent de BPI France [12] pour un montant global de 1,3 M€, HRS a pour ambition d'ouvrir une filiale aux États-Unis en 2024, où le soutien politique est important en faveur du développement de l'hydrogène, avec plus de 50 Mrd$ de plans annoncés ;

a pour ambition d'ouvrir une filiale aux États-Unis en 2024, où le soutien politique est important en faveur du développement de l'hydrogène, avec plus de 50 Mrd$ de plans annoncés ; Au Moyen-Orient, HRS a confirmé lors de la COP28 le fort potentiel de ce marché en termes de mobilité hydrogène. De nombreux contacts ont été établis et HRS est aujourd'hui en négociation avancée avec des acteurs majeurs présents dans la zone pour déployer rapidement de premières stations à hydrogène ainsi que pour la création possible de Joint-venture avec des acteurs locaux ;

a confirmé lors de la COP28 le fort potentiel de ce marché en termes de mobilité hydrogène. De nombreux contacts ont été établis et est aujourd'hui en négociation avancée avec des acteurs majeurs présents dans la zone pour déployer rapidement de premières stations à hydrogène ainsi que pour la création possible de Joint-venture avec des acteurs locaux ; En Chine, HRS poursuit ses études de marché et ses contacts locaux afin d'estimer le potentiel local de développement avant d'engager possiblement des ressources supplémentaires ;

poursuit ses études de marché et ses contacts locaux afin d'estimer le potentiel local de développement avant d'engager possiblement des ressources supplémentaires ; En Asie-Pacifique, avec le recrutement d'un business developer pour adresser la zone où plus de 20 projets de stations ont déjà été identifiés.

INITIATIVES ET PLAN D'ACTIONS ESG

Le 11 septembre 2023, HRS a annoncé le lancement de son école de formation interne autour des métiers de l'hydrogène. Ce programme novateur de formation vise à développer à la fois les compétences de ses collaborateurs et des nouveaux arrivants et, plus largement, à contribuer au développement de l'écosystème hydrogène.

Dans le cadre de sa politique de rémunération attractive, et en l'utilisant comme levier de satisfaction et de rétention majeur des collaborateurs, HRS continue de distribuer des actions aux salariés de l'entreprise à travers son Plan d'Attribution Gratuites d'Actions. Sur le semestre écoulé, le nombre d'actions attribuées est de 71 000 actions gratuites réparties sur l'ensemble des salariés.

HRS a publié le 24 novembre 2023, son premier rapport RSE qui comporte son analyse de double matérialité, son empreinte carbone et un plan d'action sur les deux prochaines années. En entreprise responsable, HRS accorde une importance de premier plan aux enjeux de la RSE. Ce premier rapport extra-financier a été publié volontairement avant que la société ne soit assujettie à la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

AMBITIONS ANNUELLES RENOUVELÉES

HRS confirme son potentiel de croissance à moyen terme annoncé en janvier 2024, et reste la seule société pure-player de l'hydrogène à donner des objectifs de croissance et de profitabilité sur les 3 prochaines années :

Chiffre d'affaires compris entre 31 M€ et 40 M€ sur l'exercice clos au 30 juin 2024.

Chiffre d'affaires compris entre 45 M€ et 60 M€ avec un EBITDA courant positif sur l'exercice clos le 30 juin 2025 ;

Chiffre d'affaires d'au moins 85 M€ et une marge de Résultat Opérationnel Courant Ajusté [13] d'environ 20% sur l'exercice clos le 30 juin 2026.

HRS continue de porter un projet ambitieux avec un ancrage industriel solide, une trésorerie importante et le soutien de nombreux partenaires commerciaux. Son développement s'appuie sur une expertise unique en Europe où les mesures concrètes en faveur de la décarbonation des usages vont permettre d'imposer les infrastructures de mobilité hydrogène comme un élément clé de la transition écologique. De plus, la concentration du développement commercial vers les grands comptes et les zones géographiques les plus dynamiques devraient permettre de concrétiser prochainement des discussions en cours.

PROCHAINE PUBLICATION

Résultats semestriels 2023/2024 le 25 juillet 2024 après bourse

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 31 décembre 2023, HRS comptait 142 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

1 L'EBITDA courant correspond, selon la définition utilisée par la Société, au chiffre d'affaires moins les coûts directs, les frais de personnel et les frais généraux, hors dépenses non courantes et hors impact du plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2).

[2] Hors dotations aux amortissements et provisions et Plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2)

[3] Le Résultat Opérationnel Courant Ajusté correspond, selon la définition utilisée par la Société, au Résultat Opérationnel Courant minoré de l'impact du plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2)

[4] https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/eu-boosts-zero-emission-mobility-over-eu424-million-funding-42-projects-2024-04-10_en

[5] https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/alternative-fuels-infrastructure-regulation-qa-operating-recharging-infrastructure-2024-04-12_en

[6] https://www3.weforum.org/docs/WEF_Enabling_Measures_Roadmap_for_Low_carbon_Hydrogen_in_the_Middle_East_and_North_Africa_2023.pdf

[7] Voir communiqué du 8 avril 2024

[8] Voir communiqué du 27 mars 2024

[9] Dont 20 M€ de chiffre d'affaires restant à reconnaitre au 31/12/2023 sur des stations en cours de production ou de déploiement.

[10] https://www.fchea.org/us-hydrogen-study

[11] Fuel Cell Electric Vehicules

[12] Voir communiqué du 29/04/2024

[13] Le Résultat Opérationnel Courant Ajusté correspond, selon la définition utilisée par la Société, au Résultat Opérationnel Courant publié dans les états financiers minoré de l'impact du plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2)