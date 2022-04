HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Résultats semestriels 2021/2022 : succès commerciaux et investissements dans le développement du Groupe

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021/2022

SUCCÈS COMMERCIAUX ET INVESTISSEMENTS

DANS LE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE

Poursuite de la forte dynamique de croissance : chiffre d'affaires S tations hydrogène : +183%;

EBITDA proche de l'équilibre à -0,7 M€ grâce à la bonne maîtrise des charges et à la performance opérationnelle dans un contexte de structuration et de forte croissance;

Trésorerie nette de 41 M€ (hors IFRS 16);

Carnet de commandes de stations multiplié par 4, passant de 70 M€ à date contre 17,3 M€ un an plus tôt;

Pipeline commercial en prospection, sélection ou négociation finale de 249 M€;

Confirmation des ambitions annuelles de doublement du chiffre d'affaires Stations hydrogène.

Grenoble, le 28 avril 2022 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène , présente ses résultats semestriels pour l'exercice 2021/2022 [1] (période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021), arrêtés par le Conseil d'administration le 28 avril 2022.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général a déclaré : « Ces résultats semestriels 2021/2022 démontrent à nouveau notre capacité à conjuguer forte croissance et maitrise de notre performance opérationnelle.

Notre dynamique commerciale s'est nettement accélérée sur cette première moitié d'exercice. Nous adressons des projets d'envergure, au cœur de la révolution hydrogène vert. Nous avons notamment signé des contrats pour la fourniture de 45 stations, dont les premières de grande capacité pour Hype. Cela nous permet aujourd'hui d'avoir un carnet de commandes de plus de 70 M€, soit 4 fois plus qu'il y a un an à la même époque.

Les besoins autour de la mobilité hydrogène sont de plus en plus conséquents, c'est pourquoi nous avons également noué des partenariats commerciaux structurants, qui nous permettront de bénéficier de relais de croissance. C'est par exemple le cas avec Haffner Energy, où nos stations sont combinées dans une offre commune d'infrastructures, production / distribution d'hydrogène vert.

Nous allons encore accélérer dans les prochains mois avec les stations de grande capacité, de 1 tonne / jour et plus. Fabriquées au sein de notre futur site industriel, ces stations qui sont les plus avancées du marché nous permettront d'assoir un peu plus notre position de leader français du secteur et un des plus importants constructeurs d'Europe.

Tout cela nous permet d'affirmer notre confiance dans la poursuite de notre plan de développement à court et moyen termes. »

En k€ S1 2020/2021 S1 2021/2022 Variation Chiffre d'affaires 2 790 4 591 +1 801 Charges d'exploitation [2] -2 473 -5 268 -2 795 Dont achats consommés -976 -2 476 -1 500 Dont charges de personnel -845 -1 877 -1 032 Dont charges externes -625 -878 -253 EBITDA [3] 317 -677 -994 Résultat opérationnel courant (ROC) 4 -1 027 -1 031 Résultat financier 35 -17 -52 Impôts 5 242 +237 Résultat net 45 -794 -839

POURSUITE DU SUCCÈS COMMERCIAL ET MAITRISE OPÉRATIONNELLE

Le premier semestre de l'exercice 2021/2022 a marqué un changement de dimension pour HRS , illustré par la nette accélération du développement commercial. Sur la période, HRS a en effet été retenu pour déployer 45 stations hydrogène nouvelle génération :

36 pour Gaussin, pionnier du transport de marchandises propre et intelligent ( voir communiqué ) ;

8, dont 6 stations 1 tonne, pour Hype, opérateur de la première flotte de taxis à hydrogène ( voir communiqué ), avec un potentiel pouvant aller jusqu'à 55 stations supplémentaires dans les prochaines années ;

1 pour Hopium, post clôture semestrielle, le premier constructeur français de berlines haut de gamme à hydrogène a commandé une station de ravitaillement en hydrogène bi-pression transportable de 200 kg / jour pour son centre d'essai et de développement ( voir communiqué ).

HRS produit actuellement les premières stations de ces contrats qui contribuent au chiffre d'affaires du 1 er semestre à hauteur de 2,7 M€. Ce montant s'ajoute au chiffre d'affaires de 1,1 M€ issu de la fabrication durant ce semestre des stations commandées lors de l'exercice précédent et porte le chiffre d'affaires semestriel Stations hydrogène à 3,8 M€ soit une très forte croissance de +183%. En parallèle, l'activité historique de Tuyauterie industrielle a généré 0,7 M€.

Le chiffre d'affaires total du premier semestre ressort en conséquence à 4,6 M€, en croissance de +64%.

Cette forte montée en puissance de l'activité s'est accompagnée d'une très bonne maîtrise des charges d'exploitation, bien que le Groupe ait renforcé significativement ses effectifs pour accompagner son changement de dimension. Les charges d'exploitation s'établissent ainsi à 5,3 M€, dont 2,5 M€ de coûts d'achat majoritairement composés d'éléments pour les stations hydrogène, 1,9 M€ de charges de personnel (+1,0 M€), notamment au travers du recrutement de 42 nouveaux collaborateurs en moins d'un an, dont 18 issus de l'acquisition de AEI et 1,0 M€ de charges externes maitrisées (+0,4 M€).

L'EBITDA s'établit ainsi à -0,7 M€ sur le semestre proche de l'équilibre . Après dotations nettes aux amortissements et provisions de 0,3 M€, le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à -1,0 M€.

Après prise en compte d'un produit d'impôt de 0,2 M€ et d'un résultat financier marginal, le résultat net du premier semestre 2021/2022 s'établit à -0,8 M€ en baisse limitée de 0,8 M€ sur un an.

UNE STRUCTURE SAINE ET DES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES CIBLÉS

En k€ 30/06/2021 31/12/2021 30/06/2021 31/12/2021 Actifs non courants 5 547 18 537 67 905 68 297 Capitaux propres Actifs courants 71 226 58 291 2 771 2 936 Passifs non courants Dont Stocks 533 2 345 1 178 1 293 Dont Emprunts

et dettes financières (>1 an) Dont Clients 9 331 10 877 6 096 5 595 Passifs courants Dont Trésorerie

et équivalents 58 440 42 701 434 386 Dont Emprunts

et dettes financières (<1 an) TOTAL ACTIFS 76 773 76 828 76 773 76 828 TOTAL PASSIF

Les flux de trésorerie opérationnels atteignent -3,9 M€ au 31 décembre 2021, constitués d'une capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt de -0,5 M€ et d'une hausse mécanique du BFR de 3,2 M€, liée à la croissance de l'activité sur la première moitié de l'exercice, à la fabrication de stations hydrogène à livrer et à la constitution de stocks d'éléments de stations et d'éléments clés, en vue de la hausse attendue des commandes au second semestre 2021/2022.

En parallèle, les flux d'investissement se sont élevés à -11,5 M€, liés notamment à la souscription à une augmentation de capital de GAUSSIN à hauteur de 7,0 M€ , le 30 septembre 2021 , aux efforts R&D à hauteur de -0,4 M€ et au développement de l'outil industriel pour -3,9 M€, dont 3,2 M€ pour le nouveau site. En parallèle, les flux financiers ressortent à -0,4 M€ du fait majoritairement de remboursements d'emprunts sur le semestre.

Le Groupe dispose donc d'une trésorerie disponible brute de 42,7 M€ au 31 décembre 2021, contre 58 M€ au 30 juin 2021 et d'une dette financière brute de 1,7 M€ hors dettes locatives.

En parallèle, HRS est actuellement en attente de réponse pour deux subventions qui viendraient soutenir les investissements dans le nouveau site.

En outre, post clôture, sur les 1 129 032 actions Gaussin souscrites en septembre 2021 au cours de 6,2€ par action. HRS a cédé, après le 31 décembre 2021, 597 200 actions pour un montant total de 4,0 M€, au prix moyen de 6,71€ €, soit 0,51 € par action de plus que le prix auquel elles avaient été souscrites.

Bpifrance a accru son soutien au développement ambitieux de HRS par l'octroi de 3 prêts (prêt vert, prêt R&D et prêt innovation) pour un montant total de 3,0 M€.

Par ailleurs, en janvier 2022, pour associer l'ensemble des collaborateurs au plan de développement ambitieux du Groupe, et en récompenser la performance, le Conseil d'administration a voté le déploiement d'un plan de 23 400 actions gratuites au profit des collaborateurs. La période d'acquisition a été fixée à un an, elle sera suivie d'une période de conservation d'une année supplémentaire.

PLAN DE DÉPLOIEMENT COMMERCIAL 2021-2025 BIEN ENGAGÉ

Les deux nouveaux partenariats signés avec Hype et Gaussin s'inscrivent parfaitement dans la continuité du plan de développement ambitieux de HRS qui vise le déploiement de 100 stations sur la période 2021-2025. Le Groupe dispose ainsi d'ores et déjà au travers des contrats signés, d'un potentiel de stations, à déployer ou déjà déployées, de près de la moitié de cet objectif, un an seulement après son introduction en Bourse.

En outre, le Groupe peut s'appuyer sur des relais de croissance au travers de partenariat stratégique de distribution. L' accord avec Haffner Energy en est l'illustration, visant à la mise en place d'une offre globale production d'H2 vert / distribution, qui permettra de proposer des solutions communes pour la mobilité, incluant la production d'hydrogène vert Hynoca® de Haffner Energy et les stations HRS ( voir communiqué ) .

La prise de commandes depuis le début de l'exercice s'élève à 71,4 M€, ce qui porte à 82,2 M€ le total de prises de commandes depuis l'introduction en Bourse de HRS en février 2021 . Ainsi, après déduction du chiffre d'affaires déjà reconnu en 2020/2021 et sur le 1 er semestre de l'exercice en cours, le carnet de commandes s'élève à 70,1 M€ au 28 avril 2022 et le chiffre d'affaires correspondant sera reconnu entre 2022 et 2026 .

Le portefeuille de commandes devrait encore s'enrichir au cours des prochaines semaines. Le pipeline de projets identifiés a fortement progressé depuis le début de l'exercice (+137%), pour atteindre 250 M€ de commandes potentielles (contre 124 M€ au 1er juillet 2021). En détail, il est composé :

de plusieurs stations en sélection ou négociation finale sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 48 M€ (+134% depuis le début de l'exercice) avec des livraisons sur la période 2022-2025. Certains de ces dossiers avec de grands comptes sont aujourd'hui avancés et devraient aboutir rapidement ;

sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 48 M€ (+134% depuis le début de l'exercice) avec des livraisons sur la période 2022-2025. Certains de ces dossiers avec de grands comptes sont aujourd'hui avancés et devraient aboutir rapidement ; des appels à projets sur lesquels HRS s'est positionné pour des stations supplémentaires livrables entre 2022 et 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 202 M€ (+110% depuis le début de l'exercice).

CONFIANCE DANS LA RÉALISATION DE SON AMBITION ANNUELLE 2021/2022 ET MOYEN TERME

S'appuyant sur son solide carnet de commandes et sur la dynamique d'acquisition de nouveaux projets, HRS confirme son ambition de doublement de son chiffre d'affaires du segment Stations hydrogène au 30 juin 2022. Cet objectif s'appuie sur l'avancement de la production des stations aujourd'hui en cours d'assemblage et sur l'entrée en production de nouvelles stations avant la fin de l'exercice, notamment au travers de nouvelles commandes.

Au-delà de son carnet de commandes, HRS pourra s'appuyer sur le dynamisme de ses partenaires actuels, notamment Hype, sur les réseaux commerciaux de ses nouveaux partenaires notamment Haffner Energy et Burckhardt Compression en Suisse et sur la finalisation du partenariat avec Engie portant sur une quinzaine de projets.

Le Groupe continue de mener de front son plan de développement qui vise à devenir un leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène avec un positionnement privilégié sur la mobilité lourde et les flottes captives. La direction du Groupe poursuit ainsi son déploiement industriel et commercial notamment sur les axes suivants :

le développement des stations de large capacité . Dans ce cadre, HRS a signé en mars 2022 un partenariat avec Burckhardt Compression, portant sur le développement conjoint de compresseurs potentiellement destinés à des stations de capacité supérieure à 1 tonne / jour ( voir communiqué ) ;

. Dans ce cadre, a signé en mars 2022 un partenariat avec Burckhardt Compression, portant sur le développement conjoint de compresseurs potentiellement destinés à des stations de capacité supérieure à 1 tonne / jour ( ; la construction de son nouveau site de production et de recherche à Champagnier dans le bassin grenoblois ( voir communiqué ) . Cet espace unique permettra de répondre à la forte accélération de la demande en portant la capacité de production à 180 stations par an. Il comprendra une zone d'essai unique en Europe ainsi que de nombreux équipements et dispositifs dédiés à l'hydrogène. Comme annoncé, les travaux ont démarré fin 2021, pour une livraison du centre de production et des laboratoires en octobre 2022 et les bureaux en février 2023 ;

( . Cet espace unique permettra de répondre à la forte accélération de la demande en portant la capacité de production à 180 stations par an. Il comprendra une zone d'essai unique en Europe ainsi que de nombreux équipements et dispositifs dédiés à l'hydrogène. Comme annoncé, les travaux ont démarré fin 2021, pour une livraison du centre de production et des laboratoires en octobre 2022 et les bureaux en février 2023 ; un plan de recrutement intensif pour accompagner la forte croissance de l'activité en France et en Europe. HRS a accéléré la structuration de ses équipes depuis le 1er juillet 2021 avec le recrutement de 24 collaborateurs supplémentaires, incluant des managers pour sa chaîne opérationnelle, avec notamment l'arrivée d'un Directeur technique et R&D, d'un Directeur opérationnel, et de plusieurs ingénieurs spécialisés dans la thermodynamique et le commissioning. Deux nouveaux collaborateurs vont également venir élargir la zone d'influence de HRS, avec le recrutement d'un commercial pour l'Italie et un autre pour la zone ibérique. HRS compte 79 collaborateurs au 31 décembre 2021 ;

pour accompagner la forte croissance de l'activité en France et en Europe. a accéléré la structuration de ses équipes depuis le 1er juillet 2021 avec le recrutement de 24 collaborateurs supplémentaires, incluant des managers pour sa chaîne opérationnelle, avec notamment l'arrivée d'un Directeur technique et R&D, d'un Directeur opérationnel, et de plusieurs ingénieurs spécialisés dans la thermodynamique et le commissioning. Deux nouveaux collaborateurs vont également venir élargir la zone d'influence de avec le recrutement d'un commercial pour l'Italie et un autre pour la zone ibérique. compte 79 collaborateurs au 31 décembre 2021 ; une participation active aux organisations clés de la filière , qui visent à développer massivement la mobilité hydrogène tels que France Hydrogène, European Clean Hydrogen Alliance et Hydrogen Europe. HRS tient la chaire du groupe de travail de Hydrogen Europe sur la mobilité hydrogène, pour le déploiement d'infrastructures à l'échelle européenne, entre autres.

En parallèle, l'intégration de AEI, société acquise en octobre dernier ( voir communiqué ), se déroule parfaitement. Les nouveaux collaborateurs intègreront le site historique de HRS le 2 mai 2022, et ce, plus rapidement que prévu dans le calendrier initial. Il est par ailleurs prévu de procéder à la transmission universelle de patrimoine de la société AEI au profit de HRS d'ici le 31 mai prochain.

HRS confirme à nouveau son ambition d'atteindre 85 M€ de revenus au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période. Le Groupe confirme également l'objectif d'atteindre environ 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) au 30 juin 2025 grâce à l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité.

Prochains rendez-vous de communication financière :

Chiffre d'affaires 2021/2022 le 21 juillet 2022 après bourse

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 31 décembre 2021, la société comptait 79 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

[1] Ces comptes consolidés aux normes IFRS comprennent les comptes de HRS ainsi que les comptes de sa filiale AEI en intégration globale à la suite de l'acquisition de AEI par HRS. Le groupe formé par les sociétés HRS et AEI est ci-après dénommé le « Groupe ».

[2] Hors dotations aux amortissements et provisions

[3] EBITDA : selon la définition utilisée par le Groupe, est obtenu en éliminant du résultat net : l'amortissement des actifs reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprises ; les amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles ; les coûts des paiements en actions, qui comprennent la charge résultant de l'étalement de la juste valeur des actions gratuites et options de souscription d'actions attribuées au personnel ; les autres charges ou produits opérationnels non récurrents, le coût de l'endettement financier net et les autres produits et charges financiers, la charge d'impôt de l'année.

